Эти признаки свидетельствуют, что любимый хочет бросить вас.

Любовь - это сложная и уязвимая вещь. Иногда отношения могут превратиться в нечто, что больше не приносит счастья и удовольствия партнерам. Существуют признаки, которые могут свидетельствовать, что ваш любимый уже не испытывает к вам прошлых чувств, и может уйти к другой. К сожалению, понять эту реальность может быть болезненно, но важно понимать в чем проблема и решить ее в начале.

Психолог Лаклан Браун рассказал о проблемах, которые означают, что мужчина хочет разорвать отношения, и уйти от вас.

1. Постоянные конфликты

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Ссоры и недоразумения есть в каждых отношениях, однако все должно быть в пределах нормы. Если вы замечаете, что партнер все чаще не соглашается с вами, или не поддерживает ваше мнение, это может свидетельствовать, что он раздражен или даже имеет отвращение к вам. Любой мужчина, который ценит и любит вас, будет стараться избегать мелких конфликтов и искать взаимопонимания.

"Если ваш мужчина начинает ссориться, это может быть его подсознательным способом создания дистанции. Вполне возможно, что он чувствует себя в ловушке и использует споры как способ побега", - отметил Браун.

2. Нехватка общения

Этот признак очевиден, если у вас есть недостаток общения с любимым, то это может свидетельствовать, что вы больше неинтересна ему. Первые проявления равнодушия стоит замечать еще в начале, а не когда мужчина прекратит с вами обсуждать свои проблемы и успехи.

"Когда мужчина начинает избегать таких разговоров, это может быть признаком того, что он борется с чем-то, чего не готов высказать. Он может начать реже отвечать на ваши текстовые сообщения или звонки или стать нечетким и необязательным в своих ответах", - указывает психолог.

3. Мужчина проявляет свою терпеливость и равнодушие

Иногда происходит так, что любимый, который всегда эмоционально реагировал на все ваши новости и проблемы, вдруг становится совсем равнодушным. Ему больше неинтересны разговоры с вами, а к любым претензиям, он относится спокойно. Мужчина избегает споров и делает все, чтобы его просто не трогали. Это всегда свидетельствует, что партнер больше не испытывает прошлых чувств к вам.

Он сразу станет равнодушным и отстранится, чаще будет проводить время наедине. Однако мужчина не станет говорить о внутренних переживаниях и будет пытаться закончить отношения.

4. Интим исчез из ваших отношений

Всем известно, что интим - это один из важнейших аспектов отношений. Без него они не могут существовать. Секс - это не только о физическом желании, но и о чувствах и эмоциях. Во время него влюбленные могут испытывать страсть и пыл к партнеру. Однако, когда интим становится обыденностью и неприятной обязанностью, это свидетельствует, что любовь исчезла.

"Если ваш мужчина менее заинтересован в физической привязанности или близости, это может быть, потому что он борется со своими чувствами относительно отношений. Это снижение может быть постепенным и незаметным, что делает его еще более сложным для определения", - считает Браун.

5. У мужчины изменились приоритеты

Если ваш любимый больше не интересуется вами и вашими отношениями, а ставит в приоритет работу и друзей, то это означает, что он отдаляется. Это не всегда свидетельствует, что мужчина хочет покинуть вас, однако стоит обратить на это внимание.

"Значит ли это, что он готовится от вас уйти? Не обязательно. Жизнь становится насыщенной, и приоритеты могут измениться. Но когда это станет закономерностью, возможно, на это стоит обратить особое внимание", - подчеркнул психолог.

Напомним, ранее мы писали о признаках обиженного человека. Психологи назвали главные внешние и внутренние изменения.

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