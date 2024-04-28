Оккупанты хотят использовать текущие наступательные операции и ракетные удары по Украине для подготовки поля боя перед наступлением.

В ближайшие недели оккупанты получат существенные тактические преимущества на фронте, пока ВСУ ждут прибытия западного вооружения. Однако вряд ли враг сможет полностью разгромить оборону украинской армии.

Как сообщает ISW, в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону, что без дополнительной помощи США Силы обороны смогут "продержаться" до марта или апреля 2024-го.

По оценке аналитиков, прибытие американской помощи на фронт в ближайшие недели, позволит украинским войскам решить текущие проблемы с В то же время армия РФ активизирует усилия по дестабилизации обороны ВСУ и попытается закрепиться на новых позициях до этого времени.

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Два офицера украинской разведки сказали изданию Financial Times, что оккупанты хотят использовать текущие наступательные операции и ракетные удары по Украине для подготовки поля боя перед наступлением в конце мая или в июне.

Западный чиновник заявил FT, что россияне могут осуществить дальнейшие "тактические прорывы" в течение следующих недель, но не "захватят" Украину полностью.

"Российские войска способны достичь значительных тактических успехов в районе Авдеевки и оперативно важной цели - захвата города Часов Яр. Однако ни одно из этих усилий вряд ли перерастет в оперативно важное проникновение в ближайшей перспективе, не говоря уже о том, чтобы привести к краху оборонительной линии ВСУ в Донецкой области", - подытожили в отчете.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, россияне прорвались и закрепились в Очеретино на Донетчине. Украинские защитники пытаются выбить врага оттуда. Продолжаются тяжелые бои.

Кроме того, DeepState утверждает, что российские войска оккупировали Бердичи Донецкой области.

Согласно последнему прогнозу ISW, Украина в течение ближайших недель сможет нейтрализовать многие ограничения в материальной базе, стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или в начале 2025 года.

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