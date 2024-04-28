Отмечается, что армия РФ продолжает свою деградацию.

Если украинские войска будут хорошо обеспечены западным вооружением, то смогут не допустить существенного оперативного продвижения россиян во время их запланированной летней наступательной операции. Однако армия агрессора может создать существенную угрозу, использовав отдельные преимущества и адаптацию.

Как отмечает ISW, во время предыдущих широкомасштабных наступательных операций ВСУ не позволяли оккупантам достичь даже тактических успехов. Аналитики считают маловероятным, РФ проведет этим летом наступательную операцию, которая была бы значительно масштабнее и интенсивнее, чем предыдущие.

В ISW сослались на западного чиновника, который рассказал Financial Times, что армия РФ все еще остается неэффективной с устаревшим оборудованием и плохо подготовленными солдатами. По его мнению, российское войско существенно не улучшило свой уровень с момента начала полномасштабной войны.

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Боеспособность российской армии

Однако при оценке качества врага часто игнорируется использование оккупантами своих временных относительных преимуществ над Украиной, чтобы создать для Сил обороны значительный стресс.

Отмечается, что российские военные сталкиваются с ограничениями по количеству современной и эффективной техники. При этом общая боеспособность российских соединений продолжает снижаться, поскольку они подвергаются деградации. Несмотря на это, противник часто полагается на свое количественное превосходство в технике и живой силе, чтобы оказывать постоянное и нарастающее давление на ВСУ, и принимает потери, которых не смогла бы выдержать украинская армия.

"Сосредоточенность России на количестве, без учета качества, поддерживает тактические преимущества агрессора. Особенно это ярко проявляется сегодня, ведь задержки в предоставлении западной помощи в сфере безопасности, ослабили качественные преимущества Украины над российскими войсками. Этим летом россияне будут использовать количество личного состава для достижения тактических преимуществ даже против уже достаточно обеспеченных ВСУ", - прогнозирует ISW.

По оценке аналитиков, ставка на массовость - не единственная адаптация, которую захватчики сделали в Украине, ведь они продемонстрировали неравномерную склонность к оперативным, тактическим и технологическим инновациям и обучению.

Российское военное командование учится на ошибках прошлого оперативного планирования в Украине и вполне вероятно сделает задачей своего наступления растянуть и подавить ВСУ на более широком фронте на востоке страны.

Управляемые авиабомбы на фронте

Как добавляют эксперты, оккупанты существенно изменили тактические авиационные операции в Украине благодаря массовому использованию планерных бомб, что позволяет самолетам безопаснее наносить удары из глубокого тыла.

"Эти удары планерными бомбами и в дальнейшем будут играть критически важную роль в поддержке российских наземных операций этим летом, несмотря на вероятное улучшение возможностей противовоздушной обороны, которые украинские войска смогут использовать против российских самолетов с прибытием дополнительных западных систем ПВО", - добавляют в ISW.

Там отметили, что российские войска продолжают широкомасштабное развертывание технологических инноваций по всему фронту для поддержки наступательных действий, а также рассчитывают время развертывания этих инноваций, чтобы использовать уязвимости ВСУ и получить преимущества до того, как Силы обороны адаптируются. Оккупанты рассчитывают использовать новые технологические или тактические инновации именно в начале своего наступления, чтобы нивелировать сильные возможности, которые получат ВСУ после прибытия помощи США.

В то же время российские войска все еще страдают от широкомасштабных тактических ошибок и украинские войска смогут использовать этот фактор, пока российское военное командование будет продолжать бороться с интернализацией и распространением адаптаций на тактическом уровне.

"Украина в течение ближайших недель сможет нейтрализовать многие ограничения в материальной базе, с которыми она сегодня сталкивается и принимает меры для облегчения в ближайшие месяцы своих кадровых проблем. Однако Россия будет продолжать добиваться собственных преимуществ по мере того, как будет улучшаться способность Сил обороны. Украина, скорее всего, стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или в начале 2025 года", - прогнозируют в ISW.

Война в Украине - последние новости

Ситуация на фронте очень тяжелая, и есть большая проблема, которая заключается в нехватке человеческого ресурса. Об этом сказал командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук.

Россияне прорвались и закрепились в Очеретино в Донецкой области. Украинские защитники принимают меры, чтобы выбить врага оттуда. Там продолжаются тяжелые бои.

Кроме того, DeepState сообщает, что российские войска оккупировали Бердичи Донецкой области.

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