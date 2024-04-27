Для начала Дания готова потратить на это 200 миллионов крон.

Дания закупит оружие для ВСУ непосредственно у украинских производителей, чтобы поддержать оборонную отрасль Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что между профильными ведомствами Украины и Дании было подписано письмо о намерениях по поддержке украинского ВПК. Документ фиксирует намерение Дании усилить прямую финансовую поддержку украинской оборонной промышленности.

"Дания уже выделила 17 пакетов военной помощи Украине на сумму более 4 млрд евро. Она одной из первых объявила о намерении направить деньги на закупку оружия для Украины непосредственно у украинских производителей. На это будет направлено 200 млн датских крон (около 27 млн евро)", - сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Как писал УНИАН, сегодня стало известно, что Украина получит от Австралии военную технику. В частности, речь идет о партии переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70 и беспилотниках.

Также мы рассказывали, что Бельгия хочет поставить Украине многоцелевые самолеты F-16 уже в этом году. В октябре 2023 года министр обороны Людивин Дедондер говорила, что такая поставка может состояться не ранее 2025 года.

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