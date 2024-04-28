Если первая попытка окажется провальной, - смените тактику.

На картинке-оптической иллюзии очень много овец, и среди них где-то спрятана собака. Такие оптические загадки для детей и взрослых могут быть полезными для тех, кто хочет стать более внимательным и научиться быстрее замечать какие-то важные детали.

Поиск собаки немного усложнен - есть временной лимит - нужно уложиться в 10 секунд. Можно немного запаниковать, увидев на оптической иллюзии много белых и черных объектов, и именно в этот момент следует себя взять себя в руки, немного прищуриться, выдохнуть и с особой внимательностью рассматривать изображение.

Сложность еще и в том, что шерсть собаки может быть похожей на овечью. Будьте готовы к такому подвоху.

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Если после первой попытки вы, "просканировав" изображение взглядом, не заметили собаку, тогда стоит изменить тактику. Попробуйте увеличить масштаб изображения - возможно, после этого вы заметите пса.

Теперь расскажем, где же на оптической загадке была собака. Животное находилось недалеко от правого верхнего угла изображения.

Непростая загадка для детей и взрослых - с чем надо справиться

На картинке сразу видно нескольких зубров, один из них лежит. Среди этих крупных животных следует разыскать бабочку. Это сложная оптическая загадка. На ее выполнение надо потратить 8 секунд.

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