Но безусловное "лидерство" по какой-то причине с большим отрывом удерживает Индия.

Россия вошла в первую тройку стран мира по количеству смертей от селфи. Такую статистику приводит немецкое издание BILD.

Как подсчитали журналисты, в период с 2014 по 2023 гг. в 49 странах мира при попытке сделать селфи погибли 399 человек. Больше всего, 190 человек, — в Индии. Далее с большим отставанием идут США – 29 погибших. Россия идет на третьем месте – 18 погибших.

Отмечается, что в Индии однажды произошла массовая гибель людей во время селфи. В июле 2022 года недалеко от города Джайпур молния ударила в группу людей, делавших селфи на башне форта Амбер. Тогда погибли 11 человек.

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А в 2021 году в Индонезии, когда во время группового селфи перевернулась лодка, погибли 9 человек.

Смерть во время селфи: последние новости

Как писал УНИАН, в середине апреля россиянка Инесса Поленко сорвалась с высоты и погибла в оккупированной Абхазии, когда пыталась сделать селфи для своего блога.

Также мы рассказывали о неоднократных случаях гибели подростков в Украине во время попыток сделать селфи на железной дороге. Все такие случаи происходят по одной схеме и вызваны непониманием природы электричества.

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