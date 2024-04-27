Таким образом исследователи пытаются бороться с уменьшением популяций коралловых рифов в мире.

В крупнейшем в Европе коралловом рифе в зоопарке Бургерса, который находится в Нидерландах, дайверы разместили саморазвивающиеся кораллы в рамках проекта "Всемирная коралловая консерватория" среди их сородичей. Об этом пишет The Independent.

"Это первый проект, где мы начали хранить кораллы с известным происхождением. Поскольку мы точно знаем, откуда они происходят, у них есть потенциал для возвращения в дикую природу... Поэтому очень важно сохранять эти кораллы, поскольку в дикой природе они не очень хорошо себя чувствуют", - отметила биолог Королевского зоопарка в Арнеми Нинке Клеркс в интервью Associated Press.

В издании отметили, что такой проект является одним из нескольких по всему миру, которые направлены на борьбу с уменьшением популяций коралловых рифов, страдающих от обесцвечивания, вызванного повышением температуры моря. Известно, что кораллы играют ключевую роль в морских экосистемах, несмотря на то, что эти проекты не остановят волну вреда от вызванных человеком изменений климата, они рассматриваются как часть более широких решений.

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Во Всемирной коралловой консерватории надеются создать банк кораллов в аквариумах по всей Европе, который можно будет использовать для того, чтобы заселить дикие коралловые рифы, если они подвергнутся стрессу от изменения климата или загрязнения.

Отмечается, что зоопарк на востоке Нидерландов принял вместе с двумя зоопарками Франции и Научным центром Монако более десятка фрагментов кораллов с побережья Сейшельских островов в Восточной Африке.

Журналисты добавили, что голландский зоопарк занимается размножением кораллов с 2022 года, позволяя им расти в строго регулируемой среде, прежде чем они станут достаточно большими, чтобы присоединиться к остальным рифам.

"Мы тестируем за кулисами ... что работает для этих кораллов. Таким образом, мы знаем, где их разместить и как их содержать", - объяснил смотритель зоопарка Паскаль Кик.

В то же время исполнительный секретарь Международного общества коралловых рифов Марк Икин отметил, что кораллы являются главными морскими видами. По его словам, около 25% морских животных проводят определенную часть своей жизни в зависимости от коралловых рифов.

В свою очередь эксперт по Большому Барьерному рифу Терри Хьюз считает, что мир нуждается в более быстрых и смелых усилиях, чтобы остановить вред от изменения климата, а не мелких проектов по восстановлению типа этого.

"Вы не можете заменить замечательную экосистему аквариумом", - подчеркнул он.

Спасение коралловых рифов: что известно

Как писал УНИАН, исследователи нашли возможное решение, как спасти коралловые рифы от обесцвечивания, которое было вызвано из-за изменений климатических условий. По их словам, есть доказательства того, что периодическое затенение в контролируемых условиях может смягчить стресс и замедлить отбеливание.

"Основным ограничением применения тумана являются атмосферные условия, где требуется низкая скорость ветра и высокая влажность, и то, и другое происходит летом над Большим Барьерным рифом. Однако необходимы дополнительные исследования и разработки, прежде чем текущие технологии будут готовы для развертывания в полевых условиях. Сейчас испытания дали несколько многообещающих результатов и предполагают, что можно создать достаточный туманный покров на десятках гектаров рифа", - отметили в статье издания Newsweek.

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