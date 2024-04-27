Джон Вайзман пользуется уважением пациентов и коллег и полон активности, несмотря на свой почтенный возраст.

В Австралии решил уйти на пенсию один из старейших до сих пор практикующих врачей страны - 96-летний Джон Вайзман. Он рассказал изданию The Sydney Morning Herald, что стало его секретом долголетия.

Доктор Вайзман пришел во врачебную профессию 72 года назад. Тогда, в 1952 году, в Австралии свирепствовала эпидемия полиомиелита, и типичным явлением были огромные палаты на 20-30 коек, заполненные пациентами с этой страшной болезнью.

"В моей палате было пять человек с тем, что они называли "железными легкими". Они постоянно жили в деревянной коробке, потому что не могли дышать. Когда я говорю людям об этом сейчас, они думают, что я говорю о другом мире", - рассказывает врач.

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В конце концов полиомиелит был ликвидирован в Австралии. Вместе с ним из врачебной практики Джона Вайзмана навсегда исчезли оспа и туберкулез.

В 1950-х и 1960-х годах врачи и медсестры проводили гораздо больше времени дома у своих пациентов, вспоминает мужчина. Врачу приходилось быть "мастером на все руки": помогать с рождением детей, делать анестезию и лечить жертв автокатастроф. Люди в любое время звонили ему домой, где его жена-медсестра заведовала его домашней приемной.

Вайзман говорит, что одним из самых больших изменений во врачебной практике, которое он видел за свою карьеру, было отношение к психическому здоровью пациентов. Еще 30 лет назад оно не было предметом открытого внимания врачей общей практики и обычно решалось в семьях.

Несмотря на то, что Вайзман продолжает работать врачом, сам он живет в кампусе для пожилых людей недалеко от Мельбурна, где имеет свою квартиру. Поскольку жена умерла несколько лет назад в 90-летнем возрасте, компанию долгожителю сейчас составляет мопс по имени Марта.

Каждый понедельник и четверг Вайзмана и Марту забирает такси. Марту отправляют в "собачий сад", а ее владельца доставляют на работу в местную клинику общей практики. По словам коллег, пациенты любят 96-летнего врача.

На вопрос о секрете своего долголетия сам Вайзман лишь пожимает плечами. "Черт меня подери, если я знаю. Возможно, я просто идиот", - отвечает он с улыбкой.

Но потом он все же высказывает одну догадку.

"Мне кажется, я делаю то, что мне нравится. Я всегда говорил своим пациентам: "Смотрите, если вы перестанете получать удовольствие от того, что вы делаете, бросьте это, ради Бога, и займитесь чем-то другим", - говорит он.

Также доктор Вайзман отмечает важность постоянно быть активным. Поэтому и выходя на пенсию в свои 96 лет, он не планирует бить баклуши. Мужчина уже планирует заняться волонтерской работой.

"Если вы ничего не делаете, когда у вас еще есть лапша [говорит он, показывая на свой мозг], для вас станет уже поздно, чтобы что-то сделать", - убежден долгожитель.

Другие истории долгожителей-рекордсменов

Как писал УНИАН, 110-летний американец, который до сих пор сам водит авто, любит гамбургеры и пиво, рассказал о своем рецепте долголетия. По словам мужчины, заряд здоровья на всю жизнь он получил в молодости, когда пил очень много молока.

Также мы рассказывали, что британец по имени Джон Тиннисвуд стал самым старым из ныне живущих мужчин в мире. Сейчас ему 111 лет, а в августе должно исполниться 112. Сам он считает, что причиной его долголетия стало регулярное потребление рыбы с картошкой и пешие прогулки в юности.

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