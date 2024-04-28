Кроме того, враг оккупировал Бердычи и продвинулся в Кисловке.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить как можно больше украинской территории. В частности, враг продвинулся в Очеретино Донецкой области.

"Кацапы контролируют около 80% Очеретино, остальная часть поселка под вопросом", – сообщает DeepState.

Отмечается, что враг оккупировал Бердычи и продвинулся в Кисловке. Кроме того, продолжаются бои в Красногоровке и Новокалиново.

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Также DeepState опубликовал актуальную карту продвижения врага:

Война в Украине: ситуация на фронте

В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. Враг атакует почти по всей линии фронта. Горячее всего было на Авдеевском направлении – там украинские защитники отбили 24 атаки оккупантов.

На Лиманском направлении отбито 12 атак, на Купянском – 7, на Бахмутском – 6. В то же время на Новопавловском направлении россияне 10 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Тем временем в ОСГВ "Хортица" рассказали о ситуации в районе Часового Яра Донецкой области. Российских военных в городе нет. Враг пытается обойти город по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское.

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