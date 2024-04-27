Одну из пород собак неоправданно считают агрессивной, сообщили эксперты.

Некоторые породы собак имеют сильные мышцы и при этом способны быть любящими.

Ряд пород псов можно назвать мускулистыми тяжеловесами, пишет The Scotsman. Издание, ссылаясь на сведения Американского кинологического клуба, составило топ мускулистых и любящих собак.

Какая порода собак имеет сильные мышцы и способна любить - топ-3:

1. Кангал. Эта порода родом из Турции. На родине этих животных используют как охранников. Они способны мощно укусить.

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2. Тибетский мастиф. Собак этой породы в гималайском регионе используют для того, чтобы защитить дома. У них не только мощное телосложение, но и очень сильная челюсть.

3 Ротвейлер. Эксперты подчеркнули, что из-за большой мощи животные этой породы неоправданно получили репутацию агрессивных. По сведениям кинологов, хорошо обученные ротвейлеры могут стать нежными и преданными домашними любимцами.

Интересные новости - сегодня это стоит знать о собаках

Ранее была названа порода собаки, которая не подходит домоседам. Отмечалось, что собаки бордер-колли - это противоположность "домоседа", животных этой породы называют "без выключателя". Отмечалось, что таким собакам нужны и физические, и умственные нагрузки.

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