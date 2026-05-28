Блокировал ввоз 'скорых' и организовал контрабанду с Григоришиным, – экс-мэр Глухова о Порошенко

Петр Порошенко во время своего президентства вместе с российским олигархом Константином Григоришиным организовали сеть контрабанды по всей Сумской области. Кроме того, экс-президент блокировал завоз из-за границы карет "скорой помощи", потому что его фирма "Богдан" продавала их в Украине. Об этом заявил экс-мэр Глухова, француз украинского происхождения Мишель Терещенко.

"Глуховский район был в 90 км от границы с Россией. Чем больше санкций против России – тем больше контрабанды. Деркач (бывший нардеп – ред.) возглавлял контрабанду на всех уровнях области. У его друга российского бизнесмена Константина Григоришина есть "Сумыоблэнерго". Но он также был бизнес-партнером Петра Порошенко. И вместе они организовали это всё", – заявил Мишель Терещенко.

Кроме того, он рассказал, что Порошенко блокировал ввоз в Украину машин "скорой помощи", потому что в то время "скорыми" занималась его компания "Богдан".

Видео дня

"Порошенко – это большие неприятности. Потому что коррупция. К примеру, мы могли получить Mercedes "скорую" – подарок от Нидерландов. Пришла "скорая" к границе и была заблокирована. Никто не мог растаможить ту "скорую". Наконец-то депутаты проголосовали инициативу Антона Ишака (нардеп от "Блока Петра Порошенко" – ред.), изменения в закон, чтобы мы смогли растаможить и получить автомобиль. Но Антон Ишак мне сказал – Мишель, я не знаю, когда мы изменим этот закон. Мы хотели освободить 630 "скорых", которые были запаркованы на границе Украины и не могли приехать в страну. Почему? Потому что была фирма "Богдан" (принадлежит Петру Порошенко – ред.), которая занималась продажей "скорых" в Украине. Ну, это сфера президента, поэтому никто не мог ничего изменить", - рассказал Мишель Терещенко.

Напомним, в 2019 году ключевой человек из окружения президента Петра Порошенко Олег Гладковский (Свинарчук), занимавший в то время должность заместителя секретаря СНБО, попал в коррупционный скандал под названием "Свинарчукгейт". Как обнаружили журналисты, он организовал контрабанду запчастей и комплектующих в Сумской области через границу с Россией.

Также СМИ сообщали, что Петр Порошенко и российский олигарх Константин Григоришин являлись бизнес-партнерами и совладельцами ООО "Предприятие "Киев", которые арендовало земельный участок площадью более 6,4 га возле Киево-Печерской лавры в столице. Кроме того, офис принадлежащей Григоришину группы "Энергетический стандарт" долгое время был расположен рядом с Международным инвестиционным банком Петра Порошенко.

Вас также могут заинтересовать новости: