Лето в Украине начнется с дождей: синоптик дал прогноз на июнь

В начале месяца температура немного повысится.

Июнь в Украине будет дождливым, но теплым, ведь среднемесячная температура ожидается в пределах 19-23 градусов тепла. Об этом в комментарии УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отвечая на вопрос о том, каким прогнозируется начало лета в Украине и июнь в целом.

Он рассказал, что в начале июня на территорию Украины будет надвигаться новый циклон с запада, который вызовет кратковременные дожди в большинстве областей, местами – с грозами.

Поскольку в циклоне воздух движется против часовой стрелки в центр циклона, то воздух будет поступать уже с юга, поэтому температура немного повысится.

"В частности, 1 июня мы ожидаем, что ночью у нас будет 9...15 градусов, а днем температура поднимется уже до +22", – сказал синоптик.

Температура в июне

По его словам, среднемесячная температура в июне прогнозируется в пределах 19...23 градусов тепла, а в Карпатах и в Крымских горах – 16...20 градусов, что на 1,5 градуса выше климатической нормы.

Осадки

В первый месяц лета ожидается 49-90 миллиметров осадков, в Карпатах чуть больше - 117-171 мм, что в целом в пределах 80-120% нормы. Таким образом, месяц в целом будет дождливым.

Начало июня в Киеве

Семилит также рассказал, что в Киеве 1-2 июня в дневные часы ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 1 июня будет около 10 градусов тепла, а 2 июня – 13-15 тепла. Дневные максимумы будут подниматься до 20...22 градусов тепла.

Конец весны

Как сообщал УНИАН, ранее Семилит отметил, что конец весны и начало лета в Украине будут отмечены кратковременными дождями, но довольно прохладную воздушную массу сменит ощутимое потепление.

Температура 31 мая ночью ожидается в пределах 5-12 градусов тепла, а днем - 13-20 тепла. Подобные показатели и довольно свежая воздушная масса будут сохраняться на территории страны с 29 по 31 мая.

