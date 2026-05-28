Письмо Путина Трампу свидетельствует о проявлении слабости РФ, – военный

Путин просит Трампа оказать давление на Украину, чтобы украинские защитники не наносили удары по РФ.

Если бы Россия была убеждена, что может защититься от украинских дронов, то не отправляла бы через главу МИД Сергея Лаврова послание президенту США Дональду Трампу. Об этом военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко сообщил в эфире Радио NV.

В частности, его спросили о том, что означает поручение президента США Дональда подготовить для российского диктатора Владимира Путина письмо, чтобы попытаться донести до его сведения информацию о реальном положении дел на фронте.

"Это означает попытку вернуть Путина в реальность, потому что он рисует себе совершенно другой мир. Он деформирован в худшем смысле длительным пребыванием у власти, диктаторским режимом, где он упорно не хочет признавать, что может потерпеть поражение. То же самое проходил Гитлер. То же самое проходили многие другие автократические диктаторские режимы. Поэтому они пытаются вернуть его к реальности", – отметил Мусиенко.

Видео дня

Он заметил, что сначала глава МИД России Сергей Лавров звонит государственному секретарю США Марко Рубио со словами, что всем нужно эвакуироваться из Киева, потому что "готовится страшное".

"Второе – сейчас Путин пишет письмо Трампу и говорит о рисках… О чем все это? Все это о том, что Россия признает свою слабость. Если бы они были уверены в своей силе, в своих возможностях, в том, что они могут защититься от украинских дронов, в том, что они могут изменить ситуацию на фронте, – они бы не просили Трампа о помощи. Это письмо Путина – не что иное, как проявление слабости, где он признается в собственной несостоятельности и беспомощности контролировать ситуацию, и просит Соединенные Штаты повлиять на Украину, чтобы мы не наносили удары по территории России", – подчеркнул Мусиенко.

Вместе с тем, военный отметил, что эти просьбы бесполезны, потому что пока Россия продолжает ракетно-дроновый террор, Украине нужно защищаться, и украинские дальнобойные удары – это элемент активной обороны, который прекрасно работает и будет работать в дальнейшем, пока Россия не остановит эту войну.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Марко Рубио передал президенту Дональду Трампу послание от правителя России Владимира Путина, которое было озвучено во время его разговора с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

По данным немецкого издания WELT со ссылкой на военных экспертов и обозревателей, война в Украине, вероятно, именно в эти недели выходит из многолетнего тупика, и чаша весов постепенно склоняется в пользу Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: