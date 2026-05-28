YASNO запустила систему мониторинга работы солнечных станций и систем хранения энергии

Компания YASNO запустила собственную систему для мониторинга работы солнечных станций и систем хранения энергии. Об этом говорится в сообщении YASNO.

"YASNO расширяет возможности управления энергией для бизнеса. Отныне клиенты, имеющие солнечные электростанции и установки хранения энергии, могут контролировать их работу и эффективность с помощью кабинета системы управления энергией YASNO Power", – говорится в нем.

Отмечается, что доступ к кабинету обеспечен в мобильном приложении и личном кабинете YASNO.

В YASNO пояснили, что система позволяет в режиме реального времени видеть все ключевые параметры оборудования и то, как работает станция или батарея: объемы генерации, уровень потребления, долю покрытия собственных потребностей и излишки электроэнергии.

"Сегодня наличие СЭС или батареи – это лишь часть решения. Важно понимать, как именно она работает и какую экономию дает. Мы даем клиенту этот инструмент – простой доступ к данным и возможность управлять своей энергией. Для нас это важное направление и продукт, который мы планируем активно совершенствовать и развивать", – подчеркнул генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

