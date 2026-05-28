Ночью до +4 градусов: синоптик рассказала о погоде до конца недели

С началом июня наступит потепление, обещает синоптик.

До конца недели в Украине будет довольно прохладно, а в ночные часы – даже очень холодно. Таким прогнозом поделилась известная синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +13…+17 градусов, в Закарпатье и на юге Украины до +17…+20 градусов.

"В ночные часы вообще будет холодно, +4...+11 градусов, поэтому утром одевайтесь теплее", – предупреждает синоптик.

Завтра, 29 мая, практически во всех областях Украины пройдут дожди, также ожидаются сильные порывы ветра.

В Киеве завтра ожидается дождь, порывистый ветер северо-западного направления. Днем будет довольно прохладно, около +15 градусов.

В то же время Диденко утешает: холод не задержится надолго.

"Потепление в Украине возобновится с началом июня", – обещает она.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал УНИАН, что июнь в Украине будет теплым, среднемесячная температура ожидается в пределах 19-23 градусов тепла, что на 1,5 градуса выше климатической нормы.

В то же время месяц будет дождливым: ожидается 49-90 миллиметров осадков, в Карпатах чуть больше – 117-171 мм, что в целом в пределах 80-120% нормы.

Он также сообщил, что в Киеве 1-2 июня в дневные часы ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 1 июня будет около 10 градусов тепла, а 2 июня – 13-15 градусов тепла. Дневные максимумы будут подниматься до 20...22 градусов тепла.

