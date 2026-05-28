Когда исход войны решает один прогноз: обзор исторической драмы 'Давление' с Бренданом Фрейзером

УНИАН делится впечатлениями о фильме на основе реальных событий.

28 мая 2026 года в украинский прокат выходит напряженная британско-французская военная драма "Давление" (Pressure), основанная на реальных событиях, изменивших ход Второй мировой войны. Какой получилась эта лента с мощным актерским составом во главе с Бренданом Фрейзером и Эндрю Скоттом, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

События фильма происходят в течение 72 часов до так называемого "Дня Д" – высадки союзных войск в Нормандии летом 1944 года, которая кардинально изменила ход Второй мировой войны и положила начало освобождению Европы от гитлеровской Германии.

У союзников уже все готово к операции, остается только одно – получить прогноз погоды на день, когда все должно произойти. И эта сложная задача ложится на плечи британского военного метеоролога Джеймса Стегга: неблагоприятные погодные условия могут сорвать крупнейшее в истории морское вторжение, а любая задержка грозит тем, что немецкая разведка узнает о нем.

Несмотря на то, что на улице идеальная летняя погода, Стегг считает, что в день запланированной высадки будет сильный шторм, что сделает операцию невозможной или приведет к большим жертвам. Давление на него огромное – со стороны военных, со стороны американского коллеги-метеоролога и, главное, со стороны главнокомандующего союзными войсками Дуайта Эйзенхауэра.

Кто в главных ролях

Мощный актерский состав – одна из главных изюминок этого фильма.

Роль Джеймса Стегга блестяще исполнил ирландский актер Эндрю Скотт, известный по сериалам "Шерлок", "Дрянь" и "Рипли", а также полнометражным фильмам "1917", "Мы все незнакомцы" и "Достань ножи: Проснись, мертвец".

Достойную компанию ему составил оскароносный Брендан Фрейзер – вот за кого действительно радуешься. На стыке "девяностых" и "нулевых" американский красавец-актер прославился благодаря экшн-фильмам "Джордж из джунглей" и "Мумия". Следующие несколько лет актер пытался экспериментировать с драмами и комедиями, чтобы его воспринимали более серьезно. Впрочем, ряд неудачных проектов и относительное отсутствие его лица на экранах (самая громкая его роль в "десятых" – это озвучка одного из персонажей в сериале "Роковой патруль") фактически отправили его в забвение (и в финансовый кризис). Впрочем, в 2022 году он громко вернулся, исполнив главную роль в фильме "Кит" Даррена Аронофски, которая принесла ему "Оскар". Ролью в "Давлении" Фрейзер еще раз доказывает, что на самом деле он сильный драматический актер и его нынешняя повторная слава вполне заслужена.

Также в фильме снялись Кэрри Кондон ("Банши Инишерина", "Формула 1"), Крис Мессина ("Хищные птицы", "Эйр"), Дэмиен Льюис (сериалы "Родина", "Миллиарды") и другие.

О режиссере

Режиссером и соавтором сценария выступил австралиец Энтони Марас, наиболее известный по триллеру "Отель Мумбаи" 2018 года.

Соавтором сценария стал английский актер и писатель Дэвид Хейг, который в 2014 году создал театральную пьесу "Давление", положенную в основу фильма. Он сам и исполнял в этом спектакле роль Стегга.

Реакция на фильм

Первые отзывы о фильме положительные.

На данный момент на Rotten Tomatoes у фильма 86% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

Название фильма "Давление" – это скорее не о погодных показателях, а об атмосфере и ожиданиях, в условиях которых главные герои картины должны сделать сверхсложный выбор.

Это напряженная историческая картина, которая укладывается в приятный хронометраж 1 час 40 минут, и при этом держит зрителя в напряжении до последнего момента, даже несмотря на то, что мы все знаем, чем на самом деле все это закончилось.

В то же время фильм ни в коем случае не идеализирует войну и не прибегает к излишнему героическому пафосу, присущему американским картинам. Здесь также показывается, на какие тяжелые жертвы союзникам пришлось пойти ради этой важной победы.

Отдельное уважение заслуживает блестящий актерский состав – наблюдать за ними настоящее удовольствие.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

***

