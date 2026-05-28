Этот забытый суперфрукт – находка для стройной фигуры: сейчас он снова входит в моду

Эта ягода раньше очень ценилась нашими предками и была частым гостем на столах знати, однако позже о ней практически все забыли, и только сегодня она понемногу восстанавливает популярность. А между тем, это настоящий суперфрукт, не только вкусный, но и полезный - при включении в рацион он способствует снижению веса. Как пишет halotu.polsat.pl, эта незаслуженно забытая ягода – кизил.

Кизил выращивали еще в Средние века и ценили как за плоды, так и за красивые желтые цветы. На столах знати его подавали в качестве гарнира к мясу, а также использовали для приготовления ликёров, джемов и сиропов. А из семян кизила когда-то готовили напиток, похожий на кофе.

Растение когда-то широко использовалось в народной медицине. Кизил и сиропы из него применяли как средство от простуды. Плоды давали при диарее, несварении и проблемах с желудком. Кизил также употребляли для укрепления и поддержания иммунной системы.

Теперь он снова входит в моду, и как показывают исследования, может стать хорошей поддержкой на пути к стройной фигуре.

Так, исследование, проведенное группой ученых в области питания и метаболизма и опубликованное в журнале "Nutrition & Metabolism" в 2025 году, утверждает, что употребление кизила было связано с небольшим, но статистически значимым снижением массы тела, жировых отложений, а также уменьшением окружности талии и бедер.

Метаанализ, основанный на семи рандомизированных клинических исследованиях, показал, что употребление этих плодов улучшает некоторые метаболические параметры, в том числе: уровень глюкозы натощак и уровень триглицеридов значительно снижаются, что благотворно влияет на метаболизм.

Полезен не только для фигуры

Кизил обладает множеством других полезных свойств. В первую очередь, он содержит больше витамина С, чем лимон, а высокое содержание антиоксидантов означает, что он может помочь справиться со стрессом и укрепить иммунитет.

Кизил также благотворно влияет на пищеварение и функцию кишечника. В нем содержится клетчатка и натуральные кислоты, которые поддерживают пищеварение и помогают поддерживать комфортную температуру после обильной еды – не случайно его подавали на столах знати вместе с жирным мясом. Традиционно его использовали при проблемах с желудком и несварении, поскольку он содержит вяжущие дубильные вещества.

Плоды кизила также содержат много минералов – железа, калия и магния – поэтому когда-то их использовали для укрепления и улучшения самочувствия.

Как его использовать на кухне

Хотя его можно есть в сыром виде, несмотря на кислый вкус, свежий кизил найти гораздо сложнее, чем консервированный. Наиболее доступны готовые соки, сиропы, консервы и джемы.

Если вы нашли свежий кизил, его стоит заморозить. Таким образом, он теряет часть своей кислинки, сохраняя при этом свои полезные свойства. В таком виде его легко добавлять в любые сладкие завтраки, торты и десерты. Кизил также можно сушить или делать пюре.

На кухне он хорошо подходит в качестве добавки к мясу и жареным овощам, а также в качестве ингредиента в соусах, заправках и маринадах.

Кому следует быть осторожным с кизилом?

Людям с чувствительным желудком следует быть осторожными из-за содержания дубильных веществ. Кизил также следует осторожно вводить в рацион при запорах или язвах желудка и двенадцатиперстной кишки.

