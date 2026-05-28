Рада дала 'зеленый свет' кредиту ЕС на €90 млрд: Украина должна выполнить непопулярные требования

Украина будет выплачивать кредит только в случае получения репараций от России.

Верховная Рада ратифицировала соглашение о получении Украиной кредита на 90 миллиардов евро от Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, за ратификацию Соглашения о займе в поддержку Украины между Украиной и Европейским Союзом (№ 0376) проголосовали 298 народных депутатов.

Сообщается, что Украина получит помощь после того, как соглашение о ссуде и меморандуме о взаимопонимании будут подписаны и ратифицированы Верховной Радой. После завершения всех необходимых процедур документы вступят в силу.

Видео дня

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, соглашение предусматривает ограниченное право требования по этому кредиту, то есть Украина будет выплачивать заем только в случае получения репараций от России.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в соответствующем меморандуме указаны условия для предоставления макроэкономической части кредита в размере 8,35 млрд евро, которые включают в себя значительную часть налоговых обязательств, которые берет на себя Украина.

"Деньги выплачиваются тремя траншами, и перед каждым из них Украина должна выполнить ряд действий по трем направлениям: мобилизация доходов, эффективность расходов, управление госфинансами", – пояснил нардеп.

В частности, для получения первого транша в размере 3,2 млрд евро Украина должна внести в парламент законопроекты об отмене льготы по налогообложению международных посылок и о налогообложении доходов через цифровые платформы, продлить военный сбор в размере 5% на 3 года (уже принято), а также обновить Стратегию управления госфинансами и назначить постоянного главу Гостаможслужбы.

Второй транш в размере 3,7 млрд евро Украина сможет получить при выполнении следующих условий:

принятие законов о налогообложении цифровых платформ, отмену льгот для посылок, систему оценки имущества;

согласовать корпоративное налогообложение с Директивой ЕС против уклонения от уплаты налогов;

дорожная карта и план улучшения соблюдения налоговых требований (НДС);

бюджетная декларация на 2027–2029 годы; обзоры бюджетных расходов в 2026 году;

назначение Радой трех экспертов в комиссию по отбору правления Счетной палаты.

Получение третьего транша на 1,45 млрд евро возможно при условии проведения реформы льготного налогового режима и упрощения администрирования НДС, разработки проекта госбюджета на 2027 год, реформы Госаудитслужбы и принятия Радой нового Таможенного кодекса.

Кредит от ЕС – последние новости

20 мая еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил о подписании меморандума о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро. Первый транш страна может получить уже в июне.

Европейский Союз свяжет выделение части помощи Украине в размере 90 миллиардов евро с введением непопулярных налоговых изменений, которых ранее требовал Международный валютный фонд. В частности, для получения этих средств Киев должен принять закон о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро налогом на добавленную стоимость в размере 20%.

Вас также могут заинтересовать новости: