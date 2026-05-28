Далеко не все граждане нашей страны, даже находясь на пенсии, могут выехать за границу.

Все граждане Украины, кроме мужчин, являющихся военнообязанными, имеют право свободно выезжать за границу. Однако, чтобы быть уверенным в том, что именно вы можете это сделать, нужно знать законодательство. Руководитель военной практики адвокатского объединения "АКТ" адвокат Виктория Глушак в комментарии УНИАН объяснила, кто имеет возможность по закону поехать в другую страну, как выехать из Украины сегодня мужчине и не лишен ли он такой возможности, даже если достиг пенсионного возраста.

Кто может выехать за границу, а кто – нет

По словам Глушак, выезд из Украины в настоящее время запрещен всем мужчинам-пенсионерам, даже если они вышли на пенсию досрочно. Это означает, что до 60 лет они по-прежнему считаются военнообязанными. "Если человек, например, в 45 лет выходит на пенсию (есть категория госслужащих, имеющих право на назначение пенсии за выслугу лет после 45-летия), то он все равно считается военнообязанным. Поэтому, поскольку по общему правилу, с 23 до 60 лет для мужчин существуют определенные ограничения на выезд за границу, такой пенсионер все равно не сможет выехать", – добавила эксперт.

Но адвокат напомнила об исключении из правил – это пенсионеры по инвалидности. Эксперт отметила, что лица, имеющие пенсионное удостоверение в связи с получением группы инвалидности (I, II или III), могут пересекать границу при наличии дополнительных документов (пенсионное удостоверение или решение МСЭК или экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица, либо дополнительное льготное удостоверение, подтверждающее получение социальных выплат).

"То есть выехать за границу без дополнительных оснований (например, при наличии отсрочки и для сопровождения своего ребенка с инвалидностью) не могут все мужчины-пенсионеры, не достигшие 60-летнего возраста и не имеющие статуса лица с инвалидностью", – отметила специалист.

Также важно помнить, что в статье 6 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" четко указано, как выехать за границу и какие украинцы не имеют на это права. Адвокат объяснила, что именно имеется в виду в этом документе:

"Правила, описанные в статье, применяются к украинцам с определенным статусом, независимо от их возраста или того, введено в стране военное положение или нет. Статья регулирует временное ограничение выезда за границу граждан, которые, например, совершили определенное уголовное правонарушение или уклоняются от выполнения определенных обязательств, возложенных на них решениями судов или должностных лиц. В частности, если у граждан есть задолженность по уплате алиментов, то им МОГУТ временно ограничить выезд за границу. Эти запреты касаются всех лиц, независимо от возраста или пола".

Если гражданин Украины, достигший пенсионного возраста 63 года и подпадающий под категории, определенные статьей 6, которым ограничен выезд за границу, то, конечно же, его могут не выпустить из страны.

Как выехать за границу из Украины женщине пенсионного возраста – есть ли ограничения

По словам специалиста, для женщин пенсионного возраста выезд из Украины не ограничен. Глушак пояснила, что такие ограничения были только для женщин-госслужащих, занимавших руководящие должности, в частности, в судебных органах, в Государственной пограничной службе, в СБУ, Нацбанке и в СНБО, однако сейчас и это правило больше не актуально для большинства женщин:

"Недавно в постановление Кабмина, регулирующее выезд за границу, были внесены изменения. И теперь эти ограничения на пересечение границы не касаются женщин".

Адвокат добавила, что, несмотря на новые правила, все равно есть исключение, оно касается женщин-пенсионерок, которые являются действующими военнослужащими. Для них действуют ограничения на пересечение границы, как и для остальных военных. Военным для пересечения границы, в частности, требуется разрешение от командира.

справка Виктория Глушак Руководитель отдела военной практики адвокатского объединения «АКТ», адвокат Училась в Национальном университете «Одесская юридическая академия» с 2014 по 2020 год. После получения высшего образования сразу начала работать по специальности. Сначала занимала должности помощников адвокатов, а впоследствии начала самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью. Сейчас работает руководителем военной практики в адвокатском объединении «АКТ».

