Православный праздник сегодня в народе называют Никитин день и Семик.

28 мая - день, когда старые народные традиции и церковная память переплетаются особенно тесно.

По новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Никиту Халкидонского - заступника обиженных, сирот и бедняков. В этом году праздник совпадает с Семиком и Зелеными святками - временем, когда природа входит в полную силу, а граница между мирами, по поверью, становится совсем тонкой.

Рассказываем, каким приметам верили предки, чего нельзя делать в этот день и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

28 мая согласно новому церковному календарю в Украине вспоминают преподобного Никиту Халкидонского - исповедника и епископа, который жил в Греции в VIII веке.

Никита прославился праведной жизнью и милосердием: он помогал беднякам, сиротам и вдовам, принимал странников. За богоугодные дела его поставили епископом Халкидонским, и в этом сане он был почти полвека.

Когда на трон взошел император-иконоборец Лев Армянин, Никита не побоялся ему противостоять - и за это его отправили в ссылку. По преданию, после смерти святого у его мощей исцелялись люди.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По староцерковному календарю в этот день православные вспоминают святителя Исаю Киево-Михайловского, епископа Ростовского и чудотворца - какой сегодня церковный праздник по старому стилю, обычаи и приметы этой даты мы рассказывали ранее.

Что можно и что нельзя делать сегодня

Преподобного Никиту считают заступником обиженных, сирот и бедняков. Святому молятся об исцелении, помощи в семейных делах, поиске работы и просят защиты для тех, кого несправедливо обидели.

В народе праздник получил сразу несколько названий - Никита Гусятник, Никитин день. Святого считают покровителем гусят и утят: верят, что он оберегает птенцов от болезней и хищников, поэтому просят у него защиты для домашней птицы.

Также на 28 мая в этом году приходятся Семик и Зеленые святки - старинный народный праздник, который отмечают в седьмой четверг после Пасхи. Еще в дохристианские времена Семик символизировал переход от весны к лету, а главными символами праздника были береза и первая зелень. Считается, что в этот период природа достигает пика силы, а граница между миром живых и умерших становится тоньше.

Семик тесно связан с Троицкой неделей - в народе верят, что в Зеленые святки души умерших могут приходить в мир живых, поэтому в эти дни поминают усопших, которые умерли неестественной смертью или некрещеными. Считалось, что их души могут скитаться по земле, поэтому день посвящали их поминовению.

Праздник также называют Навской Троицей или Троицей умерших. В эту дату принято идти на кладбища, убирать могилы, устраивать поминальные трапезы. Напомним, что в церкви такой поминальный день - Троицкая родительская суббота - приходится на субботу перед Троицей.

В этот день, как и в любой другой, церковь не одобряет ссоры, грубость, сплетни, зависть и жадность. Также нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, и лениться без причины.

В народе с Никитой Гусятником связаны свои запреты. По поверьям, на Никиту нельзя ругать детей - иначе в семье не будет мира и спокойствия. Не советуют также пускать в дом незнакомцев: случайные гости могут принести с собой неудачи и забрать достаток.

Особые запреты есть и у Семика: по древним поверьям, в это время русалки покидают воду и бродят по земле, поэтому следует опасаться купаться в реках и озерах. Также на Зеленые святки стараются не шуметь возле воды и в лесу, не хлопать в ладоши и не ложиться спать без молитвы. Нельзя отказывать в милостыне и помощи, а дом к празднику обязательно приводят в порядок - беспорядок отпугивает благополучие и удачу.

Народные приметы о погоде 28 мая

В народе на Никиту Гусятника и Зеленые святки внимательно наблюдали за погодой, птицами и насекомыми - считалось, что они могут подсказать, каким будет лето и урожай:

тихая и безветренная погода - к богатому урожаю осенью;

дождь на Никиту Гусятника - урожай будет так себе;

ящерицы выползают греться на солнце - скоро пойдет дождь;

навозные жуки активно летают с утра - установится солнечная погода;

возле муравейников много муравьев - впереди ясные и теплые дни;

много оводов в Зеленые святки - будет хороший урожай огурцов.

Самой яркой приметой дня считается поведение гусей: если птицы начинают активно чистить перья, то дождь начнется "с минуты на минуту".

У кого именины 28 мая

28 мая именины отмечает Никита.

Именинников этого дня считают людьми с сильным характером и большим упорством. Они редко отказываются от своих целей и обычно добиваются желаемого. При этом такие люди умеют притягивать к себе окружающих - их харизма и уверенность нередко вызывают восхищение и желание брать с них пример.

