Малосольные огурцы становятся мягкими через 2 дня: что добавить, чтобы они были хрустящими

На хрусткость влияют, в частности, свежесть огурцов, количество соли, расположение овощей в банке.

Малосольные огурцы – одно из самых популярных сезонных солений. Если все правильно приготовить, то уже через 2-3 дня ферментации они приобретут нежную кислинку и характерный хруст. Однако часто именно с хрустом возникают проблемы – огурцы в рассоле теряют твердость. Как этого избежать – пишет Kobieta.interia.pl.

Как отмечается, весь процесс приготовления требует контроля, начиная с момента выбора овощей. Лучше всего подходят мелкие, выращенные в поле огурцы с компактной структурой и тонкой кожицей. Свежесть самих овощей также важна, поскольку те, что хранятся в течение длительного времени после сбора, постепенно теряют воду и становятся более склонными к размягчению во время ферментации.

В издании объяснили, что хрусткости может помешать малое количество соли, которое ухудшит рост молочнокислых бактерий, ответственных за правильное маринование, тогда как хлорированная или неохлажденная вода ухудшит ферментацию и ослабит структуру овощей.

Огурцы также быстрее размягчаются, если они слишком свободно плавают, выступают над поверхностью рассола или остаются в тепле на несколько дней. Высокие температуры ускоряют ферментацию, заставляя природные ферменты быстрее размягчать мякоть, и даже хорошие огурцы могут быстро стать водянистыми и неэластичными.

Что добавить для хрусткости

В статье говорится, что укропа, чеснока и хрена не всегда достаточно, чтобы малосольные огурцы оставались хрустящими через несколько дней. Именно поэтому в традиционных рецептах наших бабушек были добавки, богатые натуральными танинами. Они поддерживают твердость овощей во время ферментации.

Один из самых простых способов добавить танины в рассол – пакетик черного чая. Его можно положить на дно банки перед добавлением укропа, чеснока и огурцов. Чай постепенно высвобождает танины во время замачивания, помогая замедлить распад пектинов, ответственных за компактную структуру растительных клеток, и позволяя огурцам медленнее размягчаться и дольше сохранять характерную хрусткость.

В материале отмечается, что обычно достаточно одного классического пакетика черного чая на банку объемом один-полтора литра. Желательно, чтобы он был без каких-либо ароматизаторов.

"Подобного эффекта можно достичь также с помощью листьев вишни, черной смородины, дуба или винограда, поскольку они также содержат натуральные танины, которые влияют на структуру рассола. Обычно в банку среднего размера добавляют два или три листа вишни или смородины, один большой виноградный лист или небольшой дубовый листок, поскольку слишком много листьев может изменить вкус огурцов и придать им легкую горечь", – подчеркнули в статье.

Листья рекомендуют класть на дно банки или между слоями огурцов вместе с укропом и хреном, чтобы танины постепенно проникали в рассол во время брожения.

Приготовление малосольных огурцов: на что обратить внимание

Важно правильно располагать ингредиенты в банке, подчеркнули в статье. Ведь от этого зависит равномерность брожения и дальнейший срок хранения.

На самое дно лучше всего положить головку укропа, несколько зубчиков чеснока и любые добавки, способствующие твердости. Только потом следует добавлять огурцы – желательно плотно и вертикально, чтобы они не плавали над поверхностью рассола, а ароматы равномерно впитывались, отмечается в материале.

"Между каждым слоем можно положить дополнительные ломтики укропа или хрена, чтобы распределить аромат по всей банке. Перед заквашиванием также хорошей идеей будет замочить огурцы в очень холодной воде на час-два, поскольку хорошо увлажненные овощи дольше остаются твердыми", – сообщило издание.

Состав рассола и температура, при которой происходит процесс ферментации, также важны. Рекомендуемое общее соотношение – одна столовая ложка нейодированной каменной соли на литр воды. Лучше всего подходит кипяченая и охлажденная вода или фильтрованная вода, особенно в районах, где водопроводная вода содержит много хлора, который может препятствовать ферментации.

"Банку лучше всего хранить при комнатной температуре, но как можно дальше от сильных солнечных лучей и жарких мест. Наилучший вкус и текстура обычно развиваются через два-три дня, а благодаря богатым танинами ингредиентам огурцы могут сохранять свою характерную хрусткость до недели", – подытоживается в статье.

