Рада поддержала поправки к бюджету: миллиарды от ЕС пойдут на оборону

Верховная Рада в четверг, 28 мая, приняла в первом чтении изменения в госбюджет на 2026 год, которые предусматривают увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О внесении изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2026 год относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны" (№ 15224) за основу проголосовали 240 народных депутатов.

Проектом закона предлагается существенно пересмотреть госбюджет-2026: доходы планируется увеличить более чем на 2,29 трлн грн, а расходы – на 1,64 трлн грн. Кроме того, законопроект предусматривает сокращение предельного объема государственного долга на 332,2 млрд грн.

Как следует из пояснительной записки, дополнительные средства Украина планирует получить за счет внешней финансовой помощи от Европейского Союза в рамках новой программы поддержки на 2026–2027 годы. Законопроект предлагает увеличить расходы государственного бюджета на безопасность и оборону на 1,561 трлн грн, из них 174,3 млрд грн предусмотрено на денежное обеспечение военнослужащих. При этом также предусматривается увеличение резервного фонда госбюджета на 40 млрд грн.

Отдельный блок изменений касается финансирования обороны. В частности, часть "военного" налога на доходы физических лиц хотят направить на выплату вознаграждений за уничтоженные беспилотники государства-агрессора.

Также законопроект предусматривает, что военный сбор и вывозную пошлину на товары военного и двойного назначения, поступающие в спецфонд бюджета, направят в Министерство обороны. Средства планируют использовать на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники, развитие оборонно-промышленного комплекса, новые технологии и денежное обеспечение военнослужащих ВСУ.

Кроме того, предусматривается урегулирование вопроса энергетической безопасности и подготовки к отопительному сезону 2026/27. Речь идет о защите критической инфраструктуры, стабильной работе топливно-энергетического комплекса и обеспечении жизнедеятельности населения в особый период.

Бюджет Украины на 2026 год – последние новости

В мае правительство подготовило изменения в государственный бюджет на 2026 год для укрепления сектора безопасности и обороны. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, это стало возможным благодаря согласованию займа Евросоюза в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

В декабре 2025 года лидеры Евросоюза приняли решение о предоставлении Украине беспроцентного кредита на 90 млрд евро для финансирования ее обороны в течение следующих двух лет вместо использования замороженных активов России, как это предусматривал первоначальный план "репарационного займа" для Украины.

