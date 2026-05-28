'Тихий отпуск': все больше сотрудников работают с пляжа, но есть способы их вычислить

Пока работодатели привыкали к явлению "quiet quitting" – когда сотрудники эмоционально дистанцируются от работы, не увольняясь официально, – на смену пришел новый тренд. Как пишет Fortune, теперь все больше сотрудников практикуют так называемые "тихие отпуска" – тайно уезжают отдыхать, делая вид, что продолжают работать.

Особенно активно к этому прибегают миллениалы – представители поколения Y, к которому принято относить людей, родившихся примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов. Согласно исследованию Harris Poll, почти 40 процентов работников этого поколения хотя бы раз уезжали в отпуск, не сообщив об этом руководству.

Такие сотрудники берут с собой рабочие ноутбуки и телефоны, периодически отвечают на письма или сообщения в Slack, чтобы создать впечатление, что остаются онлайн. На самом же деле они могут работать буквально с пляжа или даже из другой страны.

Новый формат скрытого "отдыха на работе" стал продолжением культуры удаленной работы, где контролировать реальное присутствие сотрудника значительно сложнее.

Исследователи отмечают: главная причина такого поведения – не желание уклоняться от работы, а страх выглядеть ленивыми или потерять карьерные возможности.

Несмотря на стереотипы о молодом поколении, чаще всего пытаются демонстрировать постоянную вовлеченность в рабочие процессы миллениалы. Они чаще других оставляют компьютер "активным", отправляют сообщения с задержкой, чтобы создать эффект сверхурочной работы, или периодически выходят на связь во время отдыха.

В то же время представители поколения Z и сотрудники старшего поколения – поколения X и бэби-бумеры – значительно реже скрывают отпуска от работодателей.

Другое исследование, проведенное Resume Builder в 2024 году, показало: 43 процента тех, кто практикует "тихие отпуска", фактически берут до трех дней отдыха за счет компании, а каждый четвертый – целую рабочую неделю.

Причина опять же – тревога из-за работы.

"Тревога является главной причиной, по которой сотрудники идут на такие крайние меры, причем 2 из 5 сотрудников беспокоятся о том, как взятие оплачиваемого отпуска повлияет на их рабочее место. Четыре из 10 миллениалов берут тихий отпуск", – говорится в статье.

Карьерный консультант Кайл Эллиотт объясняет: работодатели могут заметить "тихого отдыхающего" по изменению поведения.

Если сотрудник, который обычно отвечает на сообщения в течение нескольких минут, вдруг начинает реагировать с большими задержками или пишет в необычное время, это может свидетельствовать о работе из другого часового пояса или о отдыхе.

Впрочем, эксперт считает, что проблема гораздо глубже, чем простая попытка "прогулять". По его словам, массовое распространение "тихих отпусков" может быть признаком токсичной корпоративной культуры, где сотрудники не чувствуют себя психологически защищенными.

Специалисты советуют компаниям четче формулировать правила удаленной работы и отпусков, чтобы сотрудники не боялись открыто брать законный отдых.

