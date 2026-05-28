28 мая есть как государственные, так и народные праздники.

28 мая оказалось очень важным для украинцев, поскольку мы отмечаем не один праздник сегодня, а сразу три. Значимым день будет и для верующих, предоставляя возможность помолиться известному греческому святому. Также это число богато народными обычаями и запретами.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

Международный день женского здоровья проводится 28 числа, чтобы побудить женщин всего мира чаще прислушиваться к самочувствию и беречь себя. Его основатели напоминают о необходимости ежегодного гинекологического осмотра, а также призывают врачей внимательнее относиться к потребностям пациенток.

Остальные всемирные праздники сегодня, которые стоит упомянуть - День менструальной гигиены, День изобретения майонеза и День гамбургеров.

Какой сегодня праздник церковный

По современному календарю сегодняшняя дата посвящается чествованию памяти епископа Никиты Халкидонского. Он считается покровителем бедняков и выполняет молитвы об избавлении от финансовой нужды. Также его просят о помощи сиротам, безработным и несправедливо обвиненным людям. По старому стилю сегодня праздник святителя Исаи Киево-Михайловского.

Какой сегодня праздник в Украине

28 мая празднуется День краеведчества - профессиональное торжество всех украинцев, которые неравнодушны к истории и культуре родного края. В честь события по всей стране проводятся фестивали, ярмарки и музейные выставки, а краеведы получают поздравления от близких.

Ещё один профессиональный праздник сегодня в Украине - День полицейского офицера общины. С ним поздравляют стражей порядка, которые привязаны к своему району, знают его жителей и потребности.

Также в четверг перед Троицей в Украине начинаются Зеленые праздники, также известные как Зеленые святки и Семик - период гуляний, смешивающий народные и церковные обычаи. В этом году он продлится с 28 мая по 3 июня.

Какой сегодня праздник народный

Как правило, сегодняшняя дата бывала теплой и солнечной. Но если все же похолодало, то люди ожидали прохладного лета. Есть и другие погодные приметы про этот день:

если стрижей в небе не видно, близится сильный дождь;

глухой гром сулит хороший урожай грибов, звонкий - ягод;

если прошли осадки, то июнь будет мокрым;

отсутствие росы утром означает, что погода скоро испортится.

Обычаи сегодняшнего дня объясняются тем, какой сегодня церковный праздник. Как мы уже объясняли ранее, у православных начинаются Зеленые святки. Для наших предков это было время хороводов и песен, плетения венков, украшения дома и хлева с помощью зелени. Также украинцы поминали умерших близких, особенно тех, кто погиб неестественной смертью. У фермеров 28 мая было принято покупать гусят и резать взрослых гусей на мясо.

Что нельзя делать сегодня

Запрещается в праздник 28 мая ругать детей и повышать на них голос. Не стоит также доверять незнакомцам, принимать от них подарки и пускать в дом, иначе можете попасть в серьезные неприятности. Рыбакам не рекомендуется идти на рыбалку - улова не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: