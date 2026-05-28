В PS Store началась распродажа со скидками на новинки и хитовые игры до 90%

В магазине PS Store стартовала ежегодная масштабная распродажа Days of Play ("Время играть"), которая продлится до 11 июня. В рамках акции скидки до 90% получили свыше 2 тыс. игр и дополнений.

Помимо всех прочих тайтлов, в акции участвует Resident Evil Requiem. Впервые одну из лучших игр 2026 года можно купить по сниженной цене.

Скидки в PS Store: 

  • Resident Evil Requiem – 1539 рн (скидка 30%)
  • Ghost of Yōtei – 1649 грн (скидка 25%)
  • Battlefield 6 – 1319 грн (скидка 45%)

  • Nioh 3 – 1561 грн (скидка 29%)

  • Assassin’s Creed Shadows – 1149 грн (скидка 50%)

  • Death Stranding 2: On the Beach – 1363 грн (скидка 38%)

  • God of War Sons of Sparta – 799 грн (скидка 20%)

  • Mafia: The Old Country – 1399 грн (скидка 30%)

  • Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition – 959 грн (скидка 60%)
  • Resident Evil Remake Trilogy – 791 грн (скидка 67%)
  • Cyberpunk 2077: Полное издание – 1149 грн (скидка 45%)

  • "Ведьмак 3: Дикая Охота – Полное издание" – 269 грн (скидка 80%)

  • Metro Exodus – 142 грн (скидка 85%)
  • Gotham Knights – 209 грн (скидка 90%)

Со всеми доступными скидками можно ознакомиться на странице акции. Меж тем со 2 июня подписчики PS Plus смогут бесплатно добавить в библиотеку сразу три игры: Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 и мрачный экшен Warhammer 40,000: Darktide. 

На днях Sony анонсировала презентацию State of Play, которая начнется 3 июня в 00:00 по Киеву. Обещают апдейты, анонсы и показы игрового процесса предстоящих тайтлов, включая Marvel’s Wolverine.

