В PS Store началась распродажа со скидками на новинки и хитовые игры до 90%

В магазине PS Store стартовала ежегодная масштабная распродажа Days of Play ("Время играть"), которая продлится до 11 июня. В рамках акции скидки до 90% получили свыше 2 тыс. игр и дополнений.
Помимо всех прочих тайтлов, в акции участвует Resident Evil Requiem. Впервые одну из лучших игр 2026 года можно купить по сниженной цене.
Скидки в PS Store:
- Resident Evil Requiem – 1539 рн (скидка 30%)
- Ghost of Yōtei – 1649 грн (скидка 25%)
- Battlefield 6 – 1319 грн (скидка 45%)
Nioh 3 – 1561 грн (скидка 29%)
- Assassin’s Creed Shadows – 1149 грн (скидка 50%)
Death Stranding 2: On the Beach – 1363 грн (скидка 38%)
- God of War Sons of Sparta – 799 грн (скидка 20%)
Mafia: The Old Country – 1399 грн (скидка 30%)
- Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition – 959 грн (скидка 60%)
- Resident Evil Remake Trilogy – 791 грн (скидка 67%)
- Cyberpunk 2077: Полное издание – 1149 грн (скидка 45%)
"Ведьмак 3: Дикая Охота – Полное издание" – 269 грн (скидка 80%)
- Metro Exodus – 142 грн (скидка 85%)
- Gotham Knights – 209 грн (скидка 90%)
Со всеми доступными скидками можно ознакомиться на странице акции. Меж тем со 2 июня подписчики PS Plus смогут бесплатно добавить в библиотеку сразу три игры: Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 и мрачный экшен Warhammer 40,000: Darktide.
На днях Sony анонсировала презентацию State of Play, которая начнется 3 июня в 00:00 по Киеву. Обещают апдейты, анонсы и показы игрового процесса предстоящих тайтлов, включая Marvel’s Wolverine.