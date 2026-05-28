Самая длинная молния в истории прошла 829 км через пять штатов: обнаружили это только через 7 лет

22 октября 2017 года одиночный разряд молнии пересек пять штатов США, пролетел 829 километров от Техаса до окрестностей Канзас-Сити за 7,39 секунды и вызвал более 116 ударов молнии в землю вдоль своего пути. Это примерно в пятьдесят раз длиннее обычного разряда молнии.

Как пишет spacedaily.com, по официальной классификации это мегаразряд и самый длинный разряд молнии, когда-либо зарегистрированный на Земле.

Однако он не был идентифицирован при первоначальном анализе шторма, а обнаружен в результате повторного анализа архивных спутниковых данных, проведенного в 2024 году. Всемирная метеорологическая организация подтвердила рекорд 31 июля 2025 года с погрешностью плюс-минус восемь километров. Это на 61 километр длиннее предыдущего сертифицированного рекорда, установленного 29 апреля 2020 года над югом США.

Что такое мегаразряд?

Мегаразряды происходят в особом типе крупных, долгоживущих, горизонтально протяженных грозовых систем, которые могут простираться на сотни километров по связанной облачной структуре. В статье 2023 года в журнале Earth and Space Science указывается, что грозовые облака, порождающие мегаразряды, имеют среднюю продолжительность жизни 14 часов и среднюю площадь примерно 12 000 квадратных километров, что достаточно для покрытия небольшого штата США.

Механизм прост. Верхняя граница тропосферы находится примерно на высоте одиннадцати километров над уровнем земли. Гроза не может поднять свои заряженные частицы выше этого уровня. Когда они не могут подняться вверх, они уходят в стороны. Внутри крупной связанной грозовой системы разряд может распространяться вбок через структуру облаков на сотни километров вдоль верхней границы шторма, разветвляясь вниз к земле в нескольких точках по всей его длине.

Мегавспышки нечасты - они происходят примерно в одной из тысячи гроз на территории Америки. Они концентрируются в двух частях мира. Первая - Средний Запад и Великие равнины США, где произошло событие в октябре 2017 года. Второй – юго-восточная часть Южной Америки, где был установлен предыдущий рекорд дальности молнии, и где до сих пор удерживается рекорд самой продолжительной вспышки – 17,102 секунды 18 июня 2020 года над Уругваем и северной Аргентиной.

Как они измеряются

Причина, по которой потребовалось семь лет, чтобы идентифицировать эту мегамолнию, заключается в том, что исходное программное обеспечение для обработки данных не было разработано для распознавания единичного разряда, охватывающего такую ​​большую площадь.

При этом архив данных геостационарных картографов молний содержит почти девять лет непрерывных наблюдени, и в нем, вероятно, существуют еще более экстремальные явления, а что улучшенная обработка данных позволит и дальше выявлять их.

