Сделайте это в 5:14: простой трюк охладит квартиру без кондиционера

Раннее затенение окон и правильное проветривание могут снизить температуру в доме на несколько градусов даже без кондиционера.

Специалисты по энергоэффективности и бытовому комфорту рекомендуют простой, но эффективный способ уменьшить перегрев помещений в жару – закрывать шторы и опускать жалюзи рано утром, ориентировочно около 5:14, еще до того, как солнце начинает активно прогревать окна, пишет NLC.

Основная ошибка летом – реагировать на жару уже тогда, когда комната нагрелась. Вместо этого важно предотвращать нагревание заранее.

Когда солнечные лучи длительное время попадают на стекло, тепло быстро накапливается внутри помещения. Именно поэтому раннее затенение может существенно замедлить повышение температуры в доме.

Самое эффективное время для затенения – утро, еще до того, как солнце попадает в окна:

для восточных окон – на рассвете или очень рано утром;

для южных и западных – заранее, еще до появления прямых лучей.

Эксперты подчеркивают: цель не в том, чтобы держать жилье постоянно в темноте, а в том, чтобы блокировать именно перегрев на солнечной стороне.

Чем лучше затенять помещение

Наиболее эффективными считаются наружные средства защиты от солнца – ставни, маркизы или наружные жалюзи, поскольку они останавливают тепло еще до того, как оно попадает на стекло.

Внутренние шторы также помогают, но менее эффективны. Лучше всего работают плотные или светлые ткани, которые меньше накапливают тепло. В спальнях это может заметно влиять на комфорт во время жары.

Вентиляция тоже имеет значение

Еще один ключевой фактор – правильное проветривание. Эксперты советуют открывать окна только в прохладные часы: рано утром и поздно вечером.

В дневное время, когда температура на улице высокая, окна лучше держать закрытыми, чтобы не впускать горячий воздух.

