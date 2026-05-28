Элтон Джон назвал свой хит 1973 года, о котором больше всего сожалеет

Певец признался, что это принесло ему как популярность, так и негатив.

Известный британский рок-музыкант и обладатель пяти премий "Грэмми" Элтон Джон назвал свою песню, о которой сожалеет.

Речь идет о хите "Crocodile Rock", который стал популярным еще в 1973 году, и запомнился простым припевом "Лаа-ла-ла-ла-ла". Как пишет издание Faroutmagazine, у артиста в карьере много выдающихся композиций, однако именно эта привела исполнителя к тому, что он имеет сейчас. Элтон и его соавтор песни Берни Топин восхищаются треком, но также говорят о нем с сожалением.

"Это сожаление, кажется, связано не столько с качеством самой песни, сколько с тем, что "Crocodile Rock" стал настолько коммерчески доминирующим, что время от времени оставлял в тени более тонкий материал в других частях музыкального каталога Элтона и Топина", – отмечают журналисты.

Видео дня

Интересно, что ранее сам Берни говорил об этом хите так:

"Мне не мешает, что я его создал, но это не то, что я бы слушал... Я не хочу, чтобы люди помнили меня по "Crocodile Rock", а хотел бы, чтобы меня помнили по песням вроде "Candle In The Wind" и "Empty Garden" – песням, которые передают важные послания".

Впоследствии Элтон Джон также прокомментировал песню, признав ее важность в своей карьере. Однако знаменитость также отметил, что "это было лишь разовое событие".

"Она стала огромным хитом, а впоследствии стала для меня и негативом", – говорил певец.

Хит Crocodile Rock – что важно знать

Песня была выпущена 27 октября 1972 года в Великобритании и 20 ноября 1972 года в США в качестве предрелизного сингла с его будущего альбома. "Crocodile Rock" через год стал синглом номер один в США и удерживал лидирующую позицию три недели подряд. Тогда хит получил золотой и платиновый сертификаты от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки. Это была также первая песня, выпущенная Элтоном Джоном в качестве сингла на лейбле MCA. Он неоднократно исполнял ее вживую на концертах.

Напомним, ранее стало известно, какой легендарный рок-хит снова оказался в чартах спустя почти 50 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: