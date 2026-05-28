Украина покупает истребитель Gripen: что это за самолет, каковы его плюсы и минусы

Украина потенциально может стать крупнейшим оператором шведских истребителей.

Украина планирует закупать шведские многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen. Это довольно известная, но в то же время и несколько "экзотическая" машина, обладающая определенными особенностями. На основе открытых источников УНИАН собрал всю ключевую информацию о "Грипенах", которую стоит знать об этом самолете.

Проект Gripen стартовал в 1980-х годах для нужд ВВС Швеции. Основной идеей была возможность быстрого реагирования в условиях потенциальной войны с СССР. Требовался универсальный самолет для перехвата, нанесения ударов по наземным целям и ведения разведки, способный работать с плохо подготовленных или коротких взлетно-посадочных полос и даже с автомобильных дорог.

Аббревиатура JAS в названии как раз означает "Jakt, Attack, Spaning" – "истребление, атака, разведка".

По этой концепции самолет разработала шведская компания Saab. Первый полет Gripen совершил в 1988 году. Первый готовый истребитель шведские ВВС получили в июне 1993 года, но на освоение новых самолетов ушло еще целых четыре года, поэтому первые JAS 39 вступили в боевое дежурство только 1 ноября 1997 года.

В целом Gripen классифицируется как истребитель 4 (ранние версии) и 4,5 (поздние версии) поколения. Фактически он является конкурентом F-16, но со своими особенностями.

Основные характеристики Gripen

Gripen является одномоторным многоцелевым истребителем. Версии C/D имеют максимальную скорость около 2 Махов (более 2,1 тысячи км/ч), боевой радиус – примерно 800–1300 км в зависимости от миссии и вооружения. Самолет оснащается турбореактивным двигателем Volvo RM12, созданным на базе американского General Electric F404.

Одной из главных особенностей Gripen является низкая стоимость эксплуатации и быстрое обслуживание. По данным Saab, повторная подготовка самолета к вылету занимает менее 10 минут для миссий перехвата и менее 20 минут для ударных миссий. При этом обслуживание может выполнять небольшая группа техников.

Gripen также создавался для эксплуатации в условиях рассредоточения – самолет способен работать с коротких полос длиной около 800 метров, в том числе с автодорог.

Чем отличаются Gripen C, D и E

Gripen C – это одноместная боевая версия самолета, а Gripen D – двухместная. Двухместная модификация используется не только для обучения новых пилотов, но и для боевых задач. В то же время в версии D из-за наличия второго члена экипажа отсутствует встроенная 27-мм пушка Mauser BK-27, которая устанавливается на Gripen C.

Версии C/D получили совместимость со стандартами НАТО, систему дозаправки в воздухе, модернизированную авионику и более широкий спектр вооружения по сравнению с ранними модификациями A/B.

Gripen E является глубоко модернизированной версией самолета. Фактически это в значительной степени новый истребитель с более длинным фюзеляжем, более мощным двигателем General Electric F414G, современной РЛС с активной фазированной антенной решеткой AESA, новой системой радиоэлектронной борьбы и увеличенным запасом топлива.

В версии E увеличили количество точек подвески вооружения с 8 до 10, а максимальную взлетную массу – до 16,5 тонн. Saab заявляет, что примерно 70% конструкции Gripen E является новой по сравнению с C/D.

Вооружение самолета

Gripen может использовать широкий спектр западного вооружения. Среди ракет класса "воздух-воздух" – AIM-9 Sidewinder, IRIS-T, AIM-120 AMRAAM и дальнобойные MBDA Meteor. Для ударов по наземным целям самолет может нести управляемые бомбы, противокорабельные ракеты и ракеты класса "воздух-земля".

Gripen E имеет увеличенную боевую нагрузку – до примерно 7,2 тонн вооружения.

Страны-операторы и боевой путь Gripen

За все годы в общей сложности было изготовлено более 300 этих самолетов различных версий. По состоянию на 2026 год Gripen различных версий используют Швеция, Чехия, Венгрия, Южно-Африканская Республика, Таиланд и Бразилия. Также ряд стран заказали или планируют закупку новых версий самолета.

Gripen принимал участие в боевых операциях. В частности, шведские Gripen выполняли миссии в рамках операции НАТО над Ливией в 2011 году. Самолеты осуществляли разведывательные полеты и патрулирование воздушного пространства. Информации о воздушных боях или подтвержденных сбитых самолетах противника в открытых источниках нет.

Стоимость истребителя

Точная цена Gripen зависит от версии, комплекта вооружения и сопутствующих услуг (обучение персонала, техническая поддержка и т. д.). По оценкам профильных изданий, Gripen C/D может стоить около 40–60 млн евро за единицу, тогда как более новый Gripen E оценивают примерно в 80–110 млн долларов.

Преимущества и недостатки Gripen

Главными преимуществами Gripen считают относительно низкую стоимость эксплуатации, быстрое техническое обслуживание, современную электронику и возможность использования с неподготовленных аэродромов. Самолет также интегрирован с большим количеством западного вооружения и стандартами НАТО.

Среди недостатков эксперты называют меньший боевой радиус и боевую нагрузку по сравнению с более тяжелыми истребителями, такими как F-15 или Rafale. Кроме того, Gripen имеет относительно небольшой боевой опыт в реальных войнах, а количество операторов самолета остается меньше, чем у конкурентов вроде F-16. Часть характеристик Gripen E также до сих пор оценивается преимущественно по результатам испытаний и заявлениям производителя, поскольку самолет только начинает полноценную эксплуатацию.

