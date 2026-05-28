Женщина получила работу с зарплатой в $165 тысяч после необычного письма: что в нем было

После собеседования кандидатка прислала работодателю не только благодарность, но и подробный план работы на первые 90 дней – и вскоре получила предложение от Figma.

33-летняя Джин Канг из Сан-Франциско получила работу в технологической компании Figma с зарплатой 165 тысяч долларов в год после того, как отправила работодателю нестандартное благодарственное письмо после собеседования, пишет CNBC.

Вместе с обычным электронным письмом она прикрепила PDF-документ с подробным планом своей работы на первые 90 дней в компании.

В документе Канг описала, что планирует сделать в течение первых 30, 60 и 90 дней после трудоустройства.

Среди ключевых задач были:

налаживание контактов с командами продаж, поддержки и менеджмента;

изучение бизнес-приоритетов компании;

анализ внутренних процессов;

согласование планов будущих проектов.

По словам Канг, она хотела показать работодателю, что способна быстро включиться в работу без постоянного контроля.

"Никто этого не ожидал и не просил меня составлять такой документ", – рассказала она.

Как кандидатка готовила план

Перед созданием документа Канг проанализировала информацию, которую узнала во время собеседований, и задала себе несколько ключевых вопросов:

почему компания нанимает человека на эту должность;

каких результатов ожидают;

какое влияние окажет кандидат;

как доказать, что именно ты – лучший выбор.

Также она использовала дизайнерские инструменты Figma, чтобы оформить документ в фирменном стиле и добавить персонализированные элементы.

Через несколько дней после отправки письма Канг получила звонок с предложением работы. Она предполагает, что именно дополнительный план помог ей выделиться среди других кандидатов.

Карьерные эксперты поддерживают такой подход. Генеральный директор ZipRecruiter Иэн Сигел ранее заявлял, что благодарственное письмо после собеседования может стать решающим фактором при выборе кандидата.

Бывшая руководительница Google Дженни Вуд также советует в таких письмах кратко объяснять, как кандидат может помочь бизнесу или решить проблемы компании.

После работы в Figma Джин Канг покинула компанию в 2024 году и начала заниматься карьерным консалтингом. Сейчас она помогает людям находить высокооплачиваемые вакансии в сфере управления проектами и технологий.

