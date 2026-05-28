Взрывались и ломались: худшие смартфоны Samsung, о которых лучше забыть

Даже крупнейшие производители иногда выпускают устройства, которые становятся примером того, как не стоит делать смартфоны.

Samsung сегодня считается одним из лидеров мобильного рынка, а линейка Galaxy – одной из самых популярных в мире Android-смартфонов. Однако за долгую историю компании было немало устройств, которые запомнились не успехом, а серьезными проблемами, спорными решениями и громкими провалами.

Журналисты BGR составили список худших смартфонов Samsung в истории – в него попали как флагманы, так и бюджетные модели.

Samsung UpStage

Один из самых необычных телефонов Samsung середины 2000-х. Устройство получило две стороны: музыкальную с сенсорным управлением и обычную, с клавиатурой для звонков. Сама идея выглядела интересно, но пользоваться телефоном оказалось неудобно: его постоянно приходилось переворачивать.

Добавьте слабую камеру, плохую автономность и крошечный объем памяти – и станет понятно, почему модель быстро провалилась.

Samsung Galaxy J2

Galaxy J2 2016 года стал примером слишком "компромиссного" бюджетника. Смартфон тормозил даже при обычной работе с интерфейсом, не имел NFC и датчика автояркости, а 1,5 ГБ оперативной памяти не хватало почти ни на что. Конкуренты за те же деньги были заметно лучше.

Samsung Galaxy Note 7

Самый громкий провал Samsung. Флагман 2016 года прославился не мощным "железом", а взрывающимися акумуляторами. Смартфоны перегревались и загорались, из-за чего компании пришлось полностью остановить производство и отозвать около 2,5 миллиона устройств.

Скандал оказался настолько серьезным, что Galaxy Note 7 запретили брать в самолеты. До сих пор этот смартфон считается символом одного из крупнейших провалов в индустрии мобильной техники.

Samsung Galaxy Fold

Первый складной смартфон Samsung оказался слишком "сырым". Обзорные образцы массово ломались уже через несколько дней использования. Под экран попадала пыль и мусор, а некоторые журналисты случайно снимали защитный слой дисплея, принимая его за обычную пленку.

Особенно спорно выглядел ценник в 2000 долларов – для устройства с настолько большим количеством недостатков.

Samsung Behold II

В 2009 году Android только начинал развиваться, а Samsung активно экспериментировала с оболочкой TouchWiz. Смартфон Behold II получил яркий AMOLED-экран и неплохую камеру, однако фирменный интерфейс компании оказался перегруженным и неудобным.

Дополнительное недовольство вызвал тот факт, что Samsung пообещала обновление до Android 2.0, но в итоге так и не выпустила его.

Samsung i900 Omnia

До окончательного перехода на Android Samsung пыталась развивать смартфоны на Windows Mobile. Одним из таких устройств стал i900 Omnia. Модель получила неплохую камеру и хорошую автономность, однако сама система Windows Mobile 6.1 оказалась слишком неудобной для сенсорного управления.

В отличие от iPhone с емкостным экраном Samsung использовала резистивный дисплей, требующий сильных нажатий или стилуса. При этом места для хранения стилуса в корпусе не было. Пользователи также критиковали отсутствие стандартного разъема для наушников.

Samsung Galaxy A80

Galaxy A80 запомнился выдвижной поворотной камерой, которая одновременно служила и основной, и фронтальной. Звучало эффектно, но механизм оказался слишком сложным и ненадежным. Журналисты и пользователи сообщали о проблемах с механизмом, попадании пыли и сомнениях в долговечности конструкции.

При этом качество камер разочаровало, особенно ночью, а сканер отпечатков работал нестабильно. На фоне конкурентов Galaxy A80 выглядел переоцененным и слишком экспериментальным.

Samsung Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 стал одним из самых спорных флагманов Samsung. Смартфон получил хорошие камеры и фирменный стилус S Pen, однако пользователи раскритиковали устройство за завышенную цену.

При стоимости около 1000 долларов смартфон получил пластиковую заднюю крышку и экран с частотой всего 60 Гц, тогда как конкуренты уже предлагали более плавные 120-Гц дисплеи. Особенно много жалоб было на версию с чипсетом Exynos, которая уступала Snapdragon по производительности и автономности.

