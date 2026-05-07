Откроют ли этим летом пляжи в Николаевской области: в ОВА дали ответ

Регион находится в непосредственной близости от опасных территорий, говорит Ким.

Сезон отдыха у моря в Николаевской области, вероятно, в этом году не откроют. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Виталий Ким в комментарии Новини.Live.

По его словам, Николаевская область находится значительно ближе к опасным территориям, чем Одесса. И власти региона опасаются не только мин, но и атак FPV-дронами и артиллерией.

"У нас до пляжей от 4 до 30 километров, и это доступно даже для простого оружия – такого, как FPV и артиллерия. Поэтому военные категорически против (открытия пляжного сезона, – ред.)", – отметил он.

Видео дня

В то же время, говорит Ким, область "на всякий случай" готовится к открытию пляжей, ведь "нашли возможность, как оградить и обеспечить безопасность от мин, если позволят их расчистить". Поэтому, сообщил глава ОГА, некоторые пляжи откроют, "если будет разрешение".

"Но я думаю, что в этом году не будут открыты пляжи у открытого моря. Внутренние водоемы, бассейны будут открыты там, где уже прошли соответствующие работы по разминированию", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что знает о катастрофической ситуации в туристическом бизнесе региона:

"Я вижу своими глазами, как живется туристическому бизнесу. Это уже катастрофическая ситуация. Мы будем просить помощи на восстановление. Это однозначно".

Пляжи в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в сети показали, как сейчас выглядит Кирилловка под оккупацией РФ. Отмечалось, что за годы войны поселок утратил свое назначение для отдыха. Пляжи, улицы и общественные места там пусты. Людей, которые гуляют, отдыхают или просто общаются, можно пересчитать по пальцам одной руки.

Также мы писали, что в Одессе в этом сезоне будет больше пляжей для отдыха. По словам главы ОГА Олега Кипера, если в 2023 году открыли 6 или 8 пляжей, то уже в 2025-м – 32. А уже в этом году будут работать не менее 36 пляжей.

Вас также могут заинтересовать новости: