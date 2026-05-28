Рада провалила законопроект о декриминализации порно

В нем также предлагалось ужесточить уголовную ответственность за принуждение детей к участию в создании продукции порнографического характера.

Верховная Рада Украины отклонила законопроект о декриминализации порнографии. Как передает корреспондент УНИАН, речь идет о проекте Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования его отдельных положений об уголовных правонарушениях против общественного порядка и нравственности (№12191).

За его принятие в первом чтении проголосовали лишь 207 народных депутатов. Парламенту также не удалось направить этот законопроект ни на повторное первое чтение, ни субъекту законодательной инициативы на доработку.

Законопроектом предусматривалось, в частности, декриминализировать ввоз, хранение, перевозку, изготовление, пересылку или иное перемещение, а также сбыт и распространение произведений, изображений или других предметов порнографического характера, кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера совершеннолетним лицам.

Видео дня

Среди прочего, предлагалось усилить уголовную ответственность за принуждение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в создании продукции порнографического характера.

Украинский сегмент OnlyFans

Как сообщал УНИАН, в конце 2024 года Шевченковский районный суд Киева принял решение о предоставлении сотрудникам Бюро экономической безопасности доступа к информации обо всех украинцах, которые зарегистрированы и получают доходы на платформе OnlyFans.

Тогда народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сообщил, что по состоянию на декабрь 2024 года 350 моделей OnlyFans подали декларации об имущественном положении и доходах, задекларировав 305,4 миллиона гривен дохода.

В апреле 2025 года тогдашний глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко рассказал, что за три года, с 2020 по 2022, украинцы заработали на платформе OnlyFans 111 млн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: