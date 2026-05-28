'Это сложно': Петрожицкая впервые рассказала о женихе, который не в Украине во время войны

Известная украинская актриса и ведущая Дарья Петрожицкая (сериалы "Папик" и Женский доктор") впервые подробно и настолько откровенно рассказала о своем женихе Алексее и об их отношениях на расстоянии. Как выяснилось, возлюбленный артистки родом из Харькова, но проживает в Германии, и, судя по всему, не собирается возвращаться в Украину во время войны.

По словам актрисы, парень выехал за границу до начала широкомасштабной войны, познакомилась она с ним в Египте на отдыхе, и большую часть времени они проводят на расстоянии друг от друга.

"Это на самом деле очень сложно - отношения на расстоянии, где ты не понимаешь, когда это все придет к тому, чтобы быть вместе", - призналась Петрожицкая в интервью проекту "Розмова".

При этом актриса дала понять, что и сама не готова бросать профессию ради переезда к любимому в Германию. По ее мнению, ее жених уже смирился с тем, что она настолько любит свою работу.

"Если я брошу все и перееду туда - я не выгрызу. Он меня любит такой, какая я есть, когда я счастлива, когда я в профессии", - уверена актриса.

Пара состоит в отношениях уже более пяти лет. И лишь в начале широкомасшабной войны в Украине они прожили девять месяцев вместе в Германии, а сейчас так и вообще видятся очень редко.

"Мы просто сейчас в таких обстоятельствах нашей страны. Из-за того, что война...", - заявила Петрожицкая.

