На Пасху в Витачев: место силы на живописных склонах Днепра

Еще лет 10 назад живописные склоны Днепра в селе Витачев Киевской области были совсем заброшены. Сейчас же это популярное туристическое место, куда на выходные и праздники из столицы съезжаются толпы желающих насладиться природой и вкусной выпечкой. Подробнее об этом месте расскажет УНИАН.Туризм.

Весна – прекрасное время для путешествий, особенно в такие невероятные места, как село Витачев в Киевской области.

Место силы, вдохновлявшее самого Тараса Шевченко

Впервые я попала в Витачев в 2017 году в рамках автобусной экскурсии в Канев – по пути наш гид делал еще несколько остановок в живописных местах, впрочем, в основном без каких-либо туристических удобств.

В частности, в Витачев фактически не было проложено какой-либо дороги, а шумные компании любителей выпить чего-то крепкого заезжали на траву прямо под часовню, оставляя после себя кучи мусора. И хотя эти живописные склоны с невероятными видами на Днепр радовали глаз, общая атмосфера вокруг не слишком вдохновляла.

И это было очень досадно, ведь на самом деле это место имеет древнюю историю. Во-первых, село Витачев считается одним из древнейших поселений Полянского княжества и Киевской Руси – согласно имеющимся историческим данным, оно было основано примерно в IV веке нашей эры, тогда как первое летописное упоминание о нем датируется 949 годом. Впоследствии здесь уже функционировал большой речной порт и устраивали съезды киевские князья. Все эти данные подтверждаются результатами археологических раскопок, проведенных здесь в 1960-1970-х годах.

А еще Витачев связывают с выдающимся украинским художником и писателем Тарасом Шевченко – поговаривают, он любил бродить по этим крутым склонам в поисках вдохновения и даже хотел приобрести здесь себе землю, однако этому не суждено было случиться.

В 1991 году в Витачеве появилось несколько архитектурных объектов, которые впоследствии стали его главными визитными карточками – деревянная казацкая часовня, созданная по чертежам самого Тараса Шевченко, и деревянная мельница. Они должны были стать началом так называемой "Украинской духовной республики" – гуманистической концепции, заложенной украинским писателем, философом и диссидентом Олесем Бердником.

Собственно, эту часовню и другие объекты вокруг нее Бердник построил собственноручно, однако дальнейшие его планы не суждено было реализовать из-за ухудшения состояния здоровья – в 1996 году у Олеся Павловича случился первый инсульт, а в 2003 году он ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Новая жизнь

Следующие пару десятилетий это место оставалось заброшенным. В 2007 году часть земли с небольшим домиком прямо у часовни приобрела супружеская пара врачей из Киева – Александр и Ирина Собко. Сначала они планировали обустроить здесь для себя дачу, чтобы их дети могли быть ближе к природе. Однако в 2014 году, окончательно устав от шума большого города, они переехали туда на постоянное место жительства.

Несколько лет семья Собко потратила на "перевоспитание" отдыхающих, которые периодически наведывались на эти склоны – с громкой музыкой, мусором и алкоголем. По мере того, как они собственными силами и средствами работали над восстановлением архитектурных объектов и инфраструктуры в Витачеве (Александр самостоятельно засыпал дорогу сюда грунтовкой, а позже сельская община обеспечила ее асфальтовым покрытием), сюда потянулось больше туристов, уже осознанных.

Как вспоминают Александр и Ирина, со временем люди начали стучаться к ним в дверь, думая, что там есть кафе или магазин – так у них родилась идея построить здесь пекарню "Витач". И не обычную, а такую, чтобы соответствовала духу этого места – хлеб здесь пекли по старинным рецептам на закваске в настоящей кирпичной печи. Для этого Александр, который раньше не имел никакого отношения к гастрономии, обучился профессии пекаря.

"Ребята приезжают с передовой сюда к нам, стоят и говорят: "Мы не отдадим им это" (россиянам – ред.). И таких мест в Украине много, их нужно открывать. Мы – простой пример этого. Мы простая семья, которая просто начала заботиться об этом месте – понемногу, понемногу, и почувствовали, что людям оно нужно, и на огороде построили пекарню. Это наш дом, мы здесь живем. Построили пекарню на дровах, потому что почувствовали, что все должно быть настоящим", – рассказал Александр Собко во время презентации нацпрограммы "Путешествие к себе. Пути восстановления", которую представили именно в Витачеве ранее на этой неделе.

Пекарню планировали открыть к Пасхе 2022 года, однако в планы вмешалась полномасштабная война России в Украине – и хозяева пекарни решили открыться раньше, чтобы на волонтерских началах выпекать хлеб для нужд военный и всех, кто в нем нуждался. Позже они вспоминали, что это помогло еще больше сплотить местную общину – и теперь их бизнес обеспечивает работой многих жителей Витачева.

"Я очень верю в силу украинцев. Первые дни полномасштабной войны показали: когда мы вместе, нас ничто не сломит. Выпекать мы начали 26 февраля 2022 года. Пасха и Сочельник – это такие дни, когда, где бы мы ни были, мы ехали к моей бабушке. Бабушка 1927 года рождения. 1933 год – Голод, 1947 год – Голод. Вторая мировая война. Она всегда учила меня любить хлеб, любить людей, которые собирают хлеб, любить людей, которые пекут хлеб. И никогда не позволяла выбрасывать кусочек хлеба. Поэтому, когда началась полномасштабная война, эти ее слова очень сильно всплыли в памяти – она говорила: "Пока печется хлеб и горит в печи, Украина жива", – рассказала Ирина Собко.

На Пасху 2026 года в пекарне "Витач" подготовили особую программу – испекли праздничную выпечку, а также организовали освящение пасхальных корзин в часовне рядом с ней (будет проходить с 12:00 до 13:00).

"На Пасху мы печем папушники. Это старинная традиция. Это не паска. Вообще, паской в Украине называется круглый хлеб, где написано "Христос Воскрес" или просто "ХВ", крестик, орнамент из теста. И это хлеб. То есть он не сладкий. Его ставят на стол, зажигают свечку. Вот это и есть паска. А сладкая выпечка – на самом деле никогда паской не называлась. Это уже при "советах", там были массовые подмены понятий. Это папушник. Вот мы печем их по 200-летнему рецепту в печи на дровах", – пояснил владелец пекарни "Витач".

Обратная сторона популярности

Сейчас в выходные и праздничные дни в течение всего года в это место съезжаются огромные толпы туристов, а возле кафе и туалетов собираются немалые очереди. Поэтому по возможности советуем выбирать для поездки будние дни (кроме понедельника и вторника).

Больше всего людей собирается здесь в мае-августе, когда местные склоны покрываются зеленью и полевыми цветами.

В то же время Ирина и Александр признаются, что пока расширяться не планируют, потому что попросту негде. Сейчас пекарня уже занимает всю землю в их собственности, а территории вокруг относятся к природному заповеднику.

Подавляющее большинство своей продукции они продают именно в пекарне в Витачеве, еще какую-то часть передают на волонтерских началах военным на фронт, кое-что продают в специализированном магазине в Украинке и еще немного хлеба поставляют в один из столичных ресторанов.

Как работает пекарня

Пекарня "Витач" открыта для гостей с 8:00 до 18:00 со среды по воскресенье, а понедельник-вторник – выходные дни.

Периодически там устраиваются различные культурные мероприятия – празднование традиционных праздников, таких как, например, Ивана Купала, или мастер-классы по выпечке хлеба. За анонсами можно следить на официальной странице заведения в Instagram.

Как доехать до Витачева из Киева

Главная проблема многих прекрасных мест в Украине – транспортная доступность, а точнее ее отсутствие. Вот и в Витачев лучше всего ехать на собственном авто – из Киева дорога занимает около часа, и не все участки на маршруте пока качественные. По пути также можно сделать несколько остановок в других живописных местах, например, в Триполье.

Кроме того, немало экскурсий в Витачев, часто в сочетании с другими местами, предлагают многочисленные столичные экскурсионные фирмы. В среднем стоимость таких экскурсий составляет 1000 гривень с человека, в зависимости от маршрута.

Также туда можно попробовать доехать на маршрутках. От станции метро "Выдубичи" до Витачева ходит несколько прямых маршруток в день, также можно сесть на автобус до Ржищева и попросить остановиться на "повороте на Витачев".

Еще один вариант – доехать на автобусе из Киева до Обухова (например, от Центрального автовокзала), а там пересесть на маршрутку до Витачева.

Впрочем, стоит быть готовыми к тому, что пригородный общественный транспорт в Украине, к сожалению, не всегда ходит по расписанию, и есть большой риск, что какая-то из нужных вам маршруток попросту не приедет, а потому придется ловить попутку или вызывать такси.

В Украине есть еще много прекрасных мест с невероятным туристическим потенциалом, которые ждут своего часа, чтобы наконец получить тот необходимый импульс для развития. И прекрасно, когда есть местные бизнесы и общины, готовые их развивать.

