Украину не оставят без роботов: Рада приняла важный закон

Украинская армия сможет получить больше наземных роботизированных комплексов.

Верховная Рада в четверг, 28 мая, приняла закон об освобождении от налога на добавленную стоимость операций по поставке наземных роботизированных комплексов. Как передает УНИАН, за принятие законопроекта №15259 проголосовали 294 народных депутата.

Таким образом, создаются налоговые условия, упрощающие поставку и внедрение роботизированных платформ для оборонных нужд, в частности для логистики, эвакуационных операций и разведывательных миссий. Согласно документу, льгота будет действовать до момента прекращения или отмены военного положения в Украине.

Сам законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 19 мая 2026 года.

Как налог на электрокары лишил Украину тысяч роботов

С 1 января 2026 года в Украине отменили льготы по НДС на импорт электромобилей, что привело к существенному подорожанию электрокаров. Возврат НДС на электромобили также косвенно уменьшил возможности Украины по закупке наземных дронов, необходимых на фронте.

Как сообщил генеральный директор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федорко, если бы в январе не был введен 20% НДС на электромобили, то украинские военные, вероятно, смогли бы в первой половине 2026 года приобрести примерно на 5000 (+20%) больше беспилотных наземных роботизированных комплексов.

Поскольку беспилотные наземные транспортные средства – относительно новая продукция, в соответствии с действующими торговыми стандартами их отнесли к той же категории, что и электромобили.

После введения нового налога военные закупщики выяснили, что бюджеты на приобретение наземных дронов необходимо увеличить на 20%. Сначала они были озадачены новым порядком, поскольку оборонная техника и вооружение по умолчанию освобождены от НДС. На фоне этой путаницы производители дронов в течение трех месяцев не могли получить государственные контракты – критически важный источник финансирования.

Возврат НДС также вызвал дополнительные недели бюрократических задержек, поскольку компаниям приходится обращаться в государственные налоговые органы и подробно документировать процесс закупок.

Некоторые компании пытались переклассифицировать свои дроны как танки или бронетехнику, тогда как другие реализовывали беспилотные наземные аппараты через волонтерские организации. В частности, производитель популярного гусеничного дрона TerMIT – компания Tencore – сообщила, что была вынуждена полагаться на помощь волонтеров, поскольку в течение пяти месяцев не могла получить государственные контракты.

Несмотря на возобновление закупок наземных беспилотников весной, производители отмечают, что задержки уже привели к тому, что передовые подразделения остались без необходимого оборудования. Федорко предполагает, что для полного возобновления производства потребуется около двух месяцев после принятия законопроекта.

