О возможной угрозе со стороны Беларуси можно часто услышать в последнее время. Насколько такая угроза реальна и насколько реальна угроза для дворцового переворота в Минске?

Многие не знают, но в Беларуси изменено базовое законодательство, определяющее рамки политической системы. Кстати, референдум по Конституции Лукашенко проводил... в феврале 2022 года (и это, возможно, была дополнительная мотивация для него тогда активно подыгрывать Путину). Лукашенко любит свою власть и это для него №1, а не обещания либо даже союзнические обязательства. А в конце февраля РФ была "занята" Украиной. Но суть не в этом.

В Конституции закреплены полномочия нового органа - Всебеларуского народного собрания. Или, как его называют сами беларусы - хурала Лукашенко.

Это некий аналог Совета Экспертов в Иране - орган, который определяет стратегические рамки внешней политики и частично внутренней. Состоит из представителей исполнительной власти, местного самоуправления и "общественников". Удобный орган.

К чему это я? Закон в ВНС, статья 12 "по предложению Президента Республики Беларусь принимает решение о возможности направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности". Иных вариантов нет - в Конституцию ввели норму об "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств". Одна из немногих норм прямого действия.

Но есть одно "но" ВНС собирается (планово) два раза в год. Теоретически, если прижмет, тот же Лукашенко может поиграть в "не до законов" даже в отношении создаваемой им же системы. И вот тут имеем для него западню.

В 2022 году в законодательство Беларуси введена норма о принудительном лишении президента полномочий, в том числе за грубое нарушение Конституции. Так вот, прыгнуть через голову своей же системы Лукашенко, теоретически, может. Но это сразу открывает калитку для его же окружения. И дает основания для "полностью законного" переворота в стране. Где заговорщики будут выступать с позиций "сохранения конституционного строя".

В такую игру, если что, может поиграть Кремль. Но в такую же игру, если будет обещана внешняя поддержка, может поиграть и ближайшее окружение Лукашенко (по примеру Венесуэлы, кейс которой не на шутку испугал товарища).

Кстати, обстрелы Украины с беларусской территории летом 2022 года - это уже было, когда "новую Конституцию" ввели в действие.

То есть, одна зацепка есть. Но если будет больше, "окно возможностей" - подушка на лицо ночью - для многих откроется. Тем более, что социология по Беларуси: "за" потенциальное участие вооруженных сил страны в войне в пределах 7-9%, "против" - 55+%.

Что же касается подготовки - внезапный (планово, или весной и осенью, или вообще один раз в год) созыв внеочередного хурала (всебеларуского народного собрания) может быть крайне тревожным звоночком, на который надо реагировать быстро. Ну, и на всякий случай: выработать хотя бы общие подходы государств региона к такому сценарию было бы не лишним.

Но это задача "со звездочкой". Ведь, выступая за все хорошее в этом вопросе, каждая из стран ищет собственной выгоды.