Почему кот постоянно следует за хозяином в ванную: ветеринары назвали главную причину

Оказывается, у вашего хвостатого "стража туалета" есть вполне логичное объяснение.

Миллионы владельцев кошек ежедневно сталкиваются с одной и той же ситуацией: как только закрываются двери ванной – под ними уже появляются пушистые лапы. Эксперты по поведению и ветеринары объяснили, почему кошки так поступают и когда это может быть поводом для беспокойства, пишет Chewy.

Главная причина – банальное желание внимания и общения, объясняет специалист Мишель Нагельшнайдер.

"Кошки часто чувствуют себя наиболее комфортно, подходя к нам в такие моменты, потому что мы стоим на месте и не двигаемся", – рассказала она.

По мнению специалистки, ванная комната – это одно из немногих мест, где хозяин действительно неподвижен и доступен. Кошка быстро это усваивает и начинает воспринимать такие моменты как идеальную возможность для сближения.

Кроме того, как отмечает Нагельшнайдер, кошки – это существа привычки с удивительно точными внутренними часами. Если поход в ванную обычно предшествует завтраку или игре, животное начинает связывать эти события – и приходит заранее.

Личный враг каждого кота

Отдельная причина – сама по себе закрытая дверь. По словам Мегги Плейсер, ветеринарной медсестры, кошки – от природы любознательные и территориальные животные.

"Естественный враг кошек – это закрытые двери", – пояснила она в комментарии для издания.

Любой барьер ограничивает доступ к части их территории, что для кота является почти личным оскорблением. К тому же ванная комната полна интересных запахов, звуков и предметов – от рулонов туалетной бумаги до занавесок для душа.

Когда стоит обратиться к ветеринару

В подавляющем большинстве случаев следование за хозяином в ванную – это просто проявление привязанности и любопытства, уверяют специалисты. Исследования подтверждают, что кошки формируют прочную эмоциональную связь с людьми, хотя и проявляют ее иначе, чем собаки.

Впрочем, как отмечает доктор Плейсер, если такое поведение внезапно меняется – становится чрезмерным или, наоборот, исчезает – это может свидетельствовать о тревоге разлуки. В таком случае стоит проконсультироваться с ветеринаром.

В остальных же случаях наблюдение за вами в ванной – это просто цена, которую вы платите за компанию пушистого друга. Ваша кошка не пытается сделать ситуацию неловкой. Она просто хочет быть там, где вы.

