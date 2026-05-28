От Харьковской до Львовской области: супергерои со всей Украины встретились с ведущей Нелей Шовкопляс

В рамках проекта 1+1 media "Исполни мечту" наставница инициативы и ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" на канале 1+1 Украина Неля Шовкопляс посетила учеников "Школы супергероев", чтобы поддержать детей, проходящих лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

Ее визит стал важной частью сетевого урока, ведь к встрече присоединились супергерои из 26 филиалов Школы – от Харьковщины до Львова, – что позволило детям из разных уголков страны пообщаться с ведущей, поделиться эмоциями, а также продемонстрировать собственные рисунки и плакаты, которые объединили всех на расстоянии.

Для участников провели интерактивное занятие на тему "Суперсилы, которые берем с собой в лето", направленное на развитие осознания собственных сильных сторон, внутренних ресурсов и создание позитивного завершения учебного года в теплой атмосфере. Особенно трогательными моментами встречи стали поздравления именинника Андрея из Закарпатья, а также знакомство с Егором, первым супергероем нового образовательного пространства в Киеве.

В свою очередь, Неля Шовкопляс поделилась собственными "суперсилами", теплыми детскими воспоминаниями, мечтами и историей своего пути на телевидение. В частности, ведущая рассказала, что в детстве мечтала стать хирургом, но впоследствии смелость мечтать привела ее в сферу медиа.

"Меня переполняют эмоции. Дети, учителя, психологи – вы невероятные. Как я рада, что удалось снова здесь побывать. У меня остались классные эмоции, ведь такие встречи действительно вдохновляют. Спасибо всем, кто оказывает пациентам помощь. Не только дети – супергерои, но и учителя тоже", – поделилась ведущая.

На память о встрече участники сделали совместные фото и обменялись теплыми пожеланиями друг другу.

Школа Супергероев – уникальное и единственное государственное учреждение, обеспечивающее обучение детей в больницах Украины. Здесь возвращают детство там, где оно рискует потеряться между процедурами, анализами и диагнозами. На сегодняшний день в Украине функционирует 26 образовательных центров Школы в 19 областях Украины.

