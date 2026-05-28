Революционный американский беспилотный самолет совершил первый сверхзвуковой полет (фото)

На основе отработанных экспериментальных технологий в будущем может быть создан гиперзвуковой пассажирский самолет.

Американская компания Hermeus сообщила, что ее беспилотник Quarterhorse Mk 2.1 размером с истребитель F-16 успешно совершил первый сверхзвуковой полет. Об этом пишет FlightGlobal.

Полет был выполнен из космопорта Spaceport America над воздушным пространством ракетного полигона "Уайт Сэндс", расположенного на территории штата Нью-Мексико. Скорость Quarterhorse Mk 2.1 достигла 1,21 Маха (около 1480 километров в час).

Этот вылет стал третьим полетом Quarterhorse Mk 2.1 и состоялся менее чем через три месяца после первого испытательного полета беспилотного реактивного аппарата в начале марта. Первый и второй полеты Mk 2.1 проходили на дозвуковых скоростях.

"Этот полет демонстрирует темпы работы, которые являются чрезвычайно редкими для современной авиации, – заявил соучредитель и генеральный директор Hermeus A. J. Piplica. – Способность нашей страны быстро создавать новые асимметричные военные возможности в больших масштабах зависит от команд, которые могут оперативно решать сложные технические задачи".

В Hermeus неоднократно заявляли, что быстрая итерация в процессе проектирования и производства самолетов является ключевым элементом бизнес-стратегии компании.

Линейка Quarterhorse служит своего рода лабораторией: на ее базе отрабатываются технологии для перспективных военных систем, а в дальнейшем – и для гиперзвукового пассажирского самолета.

Hermeus отмечает, что нынешние темпы инженерных работ и испытаний позволяют компании рассчитывать на создание полноценного гиперзвукового аппарата к 2030 году.

В рамках серии Mk 2 компания Hermeus планирует создать три варианта, каждый из которых будет продвигаться дальше к поставленной цели. Mk 2.1 уже преодолел звуковой барьер, тогда как преемники Mk 2.2 и Mk 2.3 будут развивать еще более высокие скорости. Самолет Mk 2.2 уже находится на этапе изготовления.

Семейство летательных аппаратов Quarterhorse разработано для самостоятельного взлета и посадки, в отличие от многих других экспериментальных аппаратов.

Ключевым элементом для компании являются передовые технологии двигателей. Если Mk 2.1 оснащен обычным двигателем Pratt & Whitney F100, то последующие самолеты будут использовать более передовые решения.

Сейчас Hermeus разрабатывает гибридную силовую установку Chimera. Речь идет о двигателе комбинированного цикла, который приводит в движение БПЛА.

На малых скоростях двигатель работает в турбореактивном режиме.

По мере роста температуры и скорости входящего воздуха Chimera использует систему предварительного охлаждения для снижения температуры воздуха, поступающего в турбореактивный двигатель, что позволяет получить дополнительную мощность перед переходом в режим прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Возможность "переключения" между этими двумя режимами позволяет Quarterhorse взлетать с обычной взлетно-посадочной полосы, а затем разгоняться до высоких скоростей Маха.

Ранее УНИАН писал, что американцы разогнали революционный самолет X-59 почти до сверхзвуковой скорости. Эти испытания стали важным этапом на пути к новой эре сверхзвуковых коммерческих полетов.

в прошлом году экспериментальный XB-1 успешно совершил свой финальный испытательный полет.

Завершение программы испытаний открывает для американской компании Boom возможность перейти к следующему этапу – созданию полноценного прототипа сверхзвукового пассажирского авиалайнера Overture, который может изменить рынок коммерческой авиации.

