Революционный американский беспилотный самолет совершил первый сверхзвуковой полет (фото)

Американская компания Hermeus сообщила, что ее беспилотник Quarterhorse Mk 2.1 размером с истребитель F-16 успешно совершил первый сверхзвуковой полет. Об этом пишет FlightGlobal.
Полет был выполнен из космопорта Spaceport America над воздушным пространством ракетного полигона "Уайт Сэндс", расположенного на территории штата Нью-Мексико. Скорость Quarterhorse Mk 2.1 достигла 1,21 Маха (около 1480 километров в час).
Этот вылет стал третьим полетом Quarterhorse Mk 2.1 и состоялся менее чем через три месяца после первого испытательного полета беспилотного реактивного аппарата в начале марта. Первый и второй полеты Mk 2.1 проходили на дозвуковых скоростях.
"Этот полет демонстрирует темпы работы, которые являются чрезвычайно редкими для современной авиации, – заявил соучредитель и генеральный директор Hermeus A. J. Piplica. – Способность нашей страны быстро создавать новые асимметричные военные возможности в больших масштабах зависит от команд, которые могут оперативно решать сложные технические задачи".
В Hermeus неоднократно заявляли, что быстрая итерация в процессе проектирования и производства самолетов является ключевым элементом бизнес-стратегии компании.
Линейка Quarterhorse служит своего рода лабораторией: на ее базе отрабатываются технологии для перспективных военных систем, а в дальнейшем – и для гиперзвукового пассажирского самолета.
Hermeus отмечает, что нынешние темпы инженерных работ и испытаний позволяют компании рассчитывать на создание полноценного гиперзвукового аппарата к 2030 году.
В рамках серии Mk 2 компания Hermeus планирует создать три варианта, каждый из которых будет продвигаться дальше к поставленной цели. Mk 2.1 уже преодолел звуковой барьер, тогда как преемники Mk 2.2 и Mk 2.3 будут развивать еще более высокие скорости. Самолет Mk 2.2 уже находится на этапе изготовления.
Семейство летательных аппаратов Quarterhorse разработано для самостоятельного взлета и посадки, в отличие от многих других экспериментальных аппаратов.
Ключевым элементом для компании являются передовые технологии двигателей. Если Mk 2.1 оснащен обычным двигателем Pratt & Whitney F100, то последующие самолеты будут использовать более передовые решения.
Сейчас Hermeus разрабатывает гибридную силовую установку Chimera. Речь идет о двигателе комбинированного цикла, который приводит в движение БПЛА.
На малых скоростях двигатель работает в турбореактивном режиме.
По мере роста температуры и скорости входящего воздуха Chimera использует систему предварительного охлаждения для снижения температуры воздуха, поступающего в турбореактивный двигатель, что позволяет получить дополнительную мощность перед переходом в режим прямоточного воздушно-реактивного двигателя.
Возможность "переключения" между этими двумя режимами позволяет Quarterhorse взлетать с обычной взлетно-посадочной полосы, а затем разгоняться до высоких скоростей Маха.
