Нардеп Гетманцев провел майский отпуск во Франции: в Верховной Раде отказались объяснить основания выезда

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в период с 23 апреля по 5 мая 2026 года находился в отпуске. Это официально подтвердил Аппарат парламента в ответ на запрос журналиста Бойко.

По словам Бойко, в это время Гетманцев отдыхал на Лазурном берегу Франции недалеко от Монако.

На вопрос журналиста, получал ли депутат разрешение на пересечение границы, в Аппарате ответили, что учет зарубежных поездок народных избранников не ведется. Повторные запросы активист направил и самому Гетманцеву. Однако прямого ответа тот избегает.

Видео дня

Ситуация вызвала резонанс из-за действующих во время военного положения ограничений на выезд чиновников за границу.

Ранее в УНИАН сообщали, что Даниил Гетманцев задекларировал квартиру во Франции стоимостью почти 10 млн грн.