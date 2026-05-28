Угрозы РФ по поводу ударов по Киеву: в Кремле отметились новым заявлением

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что некоторые страны якобы несерьезно отнеслись к предупреждениям России о возможных ударах по "центрам принятия решений" в Киеве, пишут пропагандистские российские СМИ.

По его словам, российская сторона "довела информацию" до дипломатических представительств, а дальнейшие решения по безопасности каждая страна принимает самостоятельно.

Песков также прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что посольство США якобы покинуло Киев. В Кремле заявили, что не могут подтвердить эту информацию.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало иностранных дипломатов "как можно скорее" покинуть Киев из-за якобы готовящихся ударов по "центрам принятия решений" и "командным пунктам".

В Москве утверждают, что это является ответом на атаку ВСУ по объектам во временно оккупированном Старобельске в Луганской области.

Впрочем, в Генеральном штабе ВСУ опровергли заявления РФ об ударе по "гражданскому общежитию". Там сообщили, что украинские силы атаковали штаб российского подразделения "Рубикон".

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что российские угрозы свидетельствуют об отчаянии Кремля, и подчеркнула, что Европейский Союз не оставит Киев.

В Польше, в свою очередь, заявили, что любые удары по польским дипломатическим представительствам будут расцениваться как умышленные и целенаправленные действия.

