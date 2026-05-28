Звезда 'Дизель-шоу' неожиданно сменила свой образ (фото)

Известная украинская актриса комедийного жанра Виктория Булитко неожиданно сменила имидж.
В своем Instagram звезда проекта "Дизель шоу" показала себя до и после салона красоты. В частности, Виктория решилась изменить свой привычный рыжий цвет волос, а также их длину.
"Хочу сделать ярко и стильно", – заявила сначала актриса.
После рук мастера у Булитко теперь каре и новый цвет волос.
Реакция сети
Подписчики звезды засыпали ее комплиментами в комментариях, отметив, что эти изменения ей очень идут:
- "Минус 10 лет! Паспорт будут спрашивать на кассе! Очень классно!"
- "Очень круто"
- "Вау, какая легкая, сексуальная, романтичная"
- "Как тебе идет"
- "Викуля, это максимально твое! Просто кайф"
- "Это шедевр! Ты была красивой, а стала суперкрасивой".
Напомним, ранее Наталка Денисенко неожиданно сменила имидж. Новый образ звезды фильмов "Когда ты выйдешь замуж?" и "Песики" уже оценили подписчики в сети.