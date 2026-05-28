У ВСУ есть три четкие задачи при нанесении ударов по оккупантам в Крыму, – военный

В частности, речь идет об уничтожении возможности использовать оккупированный Крым как военный хаб.

Силы обороны Украины сосредоточены на уничтожении российского военного потенциала на оккупированных южных территориях. Об этом военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко сообщил в эфире Радио NV.

Он отметил, что для Украины не имеет большого значения, куда российские захватчики будут переезжать из оккупированного Севастополя.

"Наша цель заключается в том, чтобы вообще проводить процесс демилитаризации и уничтожать все остатки Черноморского флота. А куда они будут бежать, в какие пункты и где прятаться на территории России, где будут уходить в подполье – это уже вопрос второстепенный", – подчеркнул спикер.

Эксперт добавил, что для Украины важно уничтожать российский потенциал, и именно на этом сосредоточены Силы обороны. По его словам, украинскими защитниками решаются фактически три задачи.

"Первая – наша воздушная наступательная кампания против вражеской группировки в оккупированном Крыму и на левобережье Херсонщины заключается в том, чтобы наносить удары и снижать потенциал систем противовоздушной обороны и, как следствие, поражать склады, где может храниться различного типа вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы. То есть, обеспечение вражеской группировки", – отметил он.

Вместе с тем, вторая цель предусматривает нарушение логистики оккупантов, налаженной в оккупированных южных областях Украины на трассе, соединяющейся с Крымом, а полуостров используется как логистический хаб, особенно для группировки захватчиков на левом берегу Херсонщины. Кроме того, Крым используется как хаб для нанесения ударов по Одесской области с воздуха и по другим украинским областям.

"Вторая задача – нарушить эту логистику и создать максимально неблагоприятные условия для врага", – добавил Мусиенко.

Кроме того, третья цель заключается в том, чтобы заставить Россию окончательно отказаться от использования Черноморским флотом военной инфраструктуры и баз в оккупированном Крыму.

"Для нас принципиально важно вытеснить их оттуда и зажать в гаванях подальше, ближе к территории России, Новороссийска и т.д., и не давать им возможности действовать. Мы должны вообще лишить Россию возможности использовать Черное море в военных целях", – сказал военнослужащий.

Также Силы обороны Украины ставят целью нанесение ущерба российским военным, поскольку любая потеря ПВО требует времени на восстановление.

Последствия ударов

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Силы обороны Украины нанесли удар по штабу Воздушных Сил Черноморского флота РФ, расположенному в оккупированном Севастополе. Здание выгорело почти полностью.

