Тополя рассказала, будет ли вывозить своих троих детей из Украины во время войны

Известная украинская певица Елена Тополя честно ответила, будет ли вывозить своих троих детей из Украины во время войны.

Не секрет, что в начале полномасштабной войны артистка уже уезжала в Америку, однако затем вернулась домой. А сейчас, после того как страна-агрессор пугает новым ударом по Киеву и призывает представителей посольств покинуть столицу, Елена не хочет никуда уезжать.

"У нас есть укрытие, мы всегда в него ходим. Дети заканчивают учебу, должны сдавать экзамены. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. Мы смотрим, ориентируемся по тем Telegram-каналам, где что летит. Дети уже относятся к этому более беззаботно, потому что они привыкли. А меня это немного начинает беспокоить. Потому что последние обстрелы – это впервые, когда было довольно близко к нашему дому. Но даже когда были близкие прилеты дронов тоже возле нашего дома, то так не трясло стены", – отметила Тополя в интервью для BLIK.ua.

К слову, в июне прошлого года квартира Елены и Тараса Тополя была повреждена в результате российского ракетного удара. Тогда от взрывной волны разбились окна и вырвались бронированные двери. К счастью, никто не пострадал, а впоследствии бывшие супруги рассказывали о ремонте.

Но после недавней массированной атаки певица думала, что жилье снова потребует восстановления.

"Я уже почти настроилась на то, что когда я зайду в квартиру, у меня снова не будет стекол. Но они на месте, потому что мы поставили бронированные", - добавила Тополя.

