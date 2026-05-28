Тополя рассказала, будет ли вывозить своих троих детей из Украины во время войны

Артистка откровенно рассказала о своих планах.

Известная украинская певица Елена Тополя честно ответила, будет ли вывозить своих троих детей из Украины во время войны.

Не секрет, что в начале полномасштабной войны артистка уже уезжала в Америку, однако затем вернулась домой. А сейчас, после того как страна-агрессор пугает новым ударом по Киеву и призывает представителей посольств покинуть столицу, Елена не хочет никуда уезжать.

"У нас есть укрытие, мы всегда в него ходим. Дети заканчивают учебу, должны сдавать экзамены. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. Мы смотрим, ориентируемся по тем Telegram-каналам, где что летит. Дети уже относятся к этому более беззаботно, потому что они привыкли. А меня это немного начинает беспокоить. Потому что последние обстрелы – это впервые, когда было довольно близко к нашему дому. Но даже когда были близкие прилеты дронов тоже возле нашего дома, то так не трясло стены", – отметила Тополя в интервью для BLIK.ua.

К слову, в июне прошлого года квартира Елены и Тараса Тополя была повреждена в результате российского ракетного удара. Тогда от взрывной волны разбились окна и вырвались бронированные двери. К счастью, никто не пострадал, а впоследствии бывшие супруги рассказывали о ремонте.

Но после недавней массированной атаки певица думала, что жилье снова потребует восстановления.

"Я уже почти настроилась на то, что когда я зайду в квартиру, у меня снова не будет стекол. Но они на месте, потому что мы поставили бронированные", - добавила Тополя.

Напомним, ранее стало известно, что квартира Ольги Фреймут пострадала в результате обстрела.

