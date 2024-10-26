Хотя осень – это не самое популярное время для путешествий на природу в Украине, на самом деле немало природных достопримечательностей на территории нашей страны выглядят по-своему волшебно в это время года. УНИАН.Туризм собрал подборку из пяти живописных каньонов, куда можно отправиться в путешествие прямо сейчас.

На самом деле в Украине очень много невероятно красивых каньонов, однако мы решили сосредоточиться на тех, которые расположены подальше от зоны активных боевых действий. Впрочем, очень хочется верить, что в обозримом будущем мы снова сможем спокойно путешествовать в такие прекрасные места, как Актовский каньон, Арбузинский каньон (оба в Николаевской области) или Херсонский Гранд каньон.

Мы сосредоточимся на пяти живописных каньонах Украины, к большинству из которых, впрочем, к сожалению, проблематично добраться без собственного автомобильного транспорта.

Букский каньон

Гранитный Букский каньон в Черкасской области за последние несколько лет стал чрезвычайно популярным среди туристов. Это невероятно красивое место, давно уже известно среди фанатов скалолазания, однако тем, кто хочет просто провести хороший день на природе там тоже понравится, причем в любое время года.

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Расстояние из Киева до этого заповедника составляет около 200 километров, и на собственном автомобиле их можно преодолеть за 3-4 часа. А вот общественным транспортом туда попасть будет фактически нереально, поэтому единственная опция для туристов доехать на локацию без собственного автотранспорта – присоединиться к одной из экскурсий, которые легко найти в Интернете или соцсетях. Правда, они имеют свои "подводные камни" – обычно такие путешествия состоят из нескольких локаций, которые пробегаются в спешке, и далеко не все из них вам могут быть интересны. Между тем, Букский каньон – это такое место, где хотелось бы задержаться немного дольше.

Больше об этом месте читайте в нашем отдельном материале – хотя мы побывали в последний раз в этом месте еще в 2017 году, говорят, что по состоянию на сейчас ситуация там не сильно изменилась.

Днестровский каньон

Это, наверное, один из крупнейших каньонов Украины, ведь он расположен на границе аж четырех областей – Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой. Соответственно, там есть несколько интересных локаций, привлекающих туристов.

Наверное, одной из самых известных панорамных точек Днестровского каньона является вид на небольшой городок Залещики в Тернопольской области. При этом чтобы увидеть этот невероятный вид, нужно заехать в село Крещатик в Черновицкой области, жители которого, к сожалению, упускают прекрасную возможность подзаработать – ведь с туристической инфраструктурой рядом очень "не очень".

Ехать в Залещики можно из Черновцов (около 50 километров за час), из Ивано-Франковска (около 130 километров за почти 2 часа) или из Каменец-Подольского (почти 100 километров тоже примерно за 2 часа). Только стоит понимать, что дорога там местами может быть так себе.

Также Днестровский каньон довольно популярен среди любителей активного отдыха, но это больше подходит для летнего периода. Подробнее об этом можно прочитать в нашем отдельном материале.

Коростышевский каньон

Как и Букский каньон, гранитный Коростышевский каньон в Житомирской области фактически не приспособлен к туризму – там нет никаких удобств, а добраться общественным транспортом туда задача не из легких.

Это место популярно среди местных шашлычников и любителей свадебных фотосессий, поэтому летом там бывает довольно шумно и людно. Между тем, осенью можно надеяться на более спокойный отдых.

Место это очень атмосферное, и на самом деле кроме самого Коростышевского каньона также стоит посетить соседний Коростышевский карьер – когда-то там добывали гранит, но потом его затопили, и образовалось очень живописное "озеро". К тому же менее популярное, чем каньон.

Подробнее о Коростышевском каньоне и как туда добраться вы можете почитать в нашем отдельном материале.

Смотрицкий каньон

Это единственный каньон в нашем списке, расположенный в пределах крупного туристического города – Каменец-Подольского Хмельницкой области. Именно с его склонов открываются волшебные виды на знаменитую городскую крепость, один из лучше всего сохранившихся средневековых замков Украины.

Кроме пейзажей Смотрицкий каньон славится своими водопадами, а также флорой и фауной.

Подробнее о том, что посмотреть в Каменец-Подольском, читайте в нашем отдельном материале.

Каньон реки Каменка

Примерно в 8 километрах от живописного города Сколе Львовской области расположен популярный среди туристов водопад Каменка, до которого можно как дойти пешком, так и проехать на автомобиле. Но лучше скомбинировать маршрут – его вторую половину через лес нацпарка "Сколевские Бескиды" стоит пройти пешком, дыша свежим воздухом и наслаждаясь видами. Собственно, часть этого маршрута и будет идти вдоль каньона реки Каменка – сравнительно неглубокого, но очень красивого.

Зато зона возле водопада довольно облагороженная – там есть торговые точки и даже приличное кафе, где можно согреться даже в холодное время года, любуясь видами на Каменку.

Далее же можно пройти к так называемому Мертвому озеру, названному так потому, что вода там с таким большим содержанием сероводорода, что в нем практически ничего не живет.

Подробнее об отдыхе в Сколе читайте в нашем отдельном материале.

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Ранее УНИАН.Туризм рассказывал о семи городах Украины, которые можно посетить на уикенд.

Марина Григоренко

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