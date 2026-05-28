Gripen для Украины: эксперт объяснил, как шведские истребители усилят ПВО и фронт

С самолетов можно будет сбрасывать авиабомбы и уничтожать российские позиции БПЛА и пункты управления, говорит Мусиенко.

Получение первых шведских истребителей Gripen должно ощутимо усилить авиационные возможности Вооруженных сил Украины. Об этом военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко сообщил в эфире Радио NV.

В частности, он прокомментировал информацию о том, что 28 мая готовится объявление о передаче Украине самолетов Jas 39 Gripen модификации C/D.

"Это очень хорошо, потому что Швеция является страной, которая системно поддерживает Украину... Видим, что сейчас Швеция практически наращивает те усилия, которые может, для того, чтобы поддерживать Украину, и учитывая, что Швеция имеет развитый военно-промышленный комплекс и соответствующие предприятия, которые работают над тем, чтобы производить больше для нужд обороны, в том числе и авиацию", – отметил Мусиенко.

Видео дня

По его словам, Швеция заинтересована в том, чтобы это, с одной стороны, давало толчок ее экономике. Потому что это большие инвестиции и привлечение дополнительных средств для шведского ВПК и в смежные отрасли. А с другой стороны – это касается безопасности.

"Они же хорошо оценивают и понимают все риски, которые сейчас исходят от России в Балтийском море. Они прекрасно их отслеживают. Они прекрасно понимают, что, несмотря на любые заявления, время от времени в российском информационном пространстве проскакивает информация о десанте на остров Готланд. Это означает, что Россия от своих агрессивных намерений в отношении стран Балтии и Северной Европы не отказалась. И они понимают, что усиление сейчас безопасности Украины – это усиление безопасности Европы", – подчеркнул Мусиенко.

Как Gripen усилят Силы обороны

Он считает, что в этой ситуации сошлись несколько факторов. В частности, во-первых, есть осознание того, что без прочной и сильной Украины в плане безопасности и обороны невозможно построить сильную и прочную Европу. Во-вторых, по мнению военного, в Швеции реально понимают потребности Украины в усилении возможностей в воздушном компоненте.

"Это очень важно. Авиация не теряет своего значения, особенно с точки зрения нанесения ударов по хорошо укрепленным наземным объектам противника. Мы это прекрасно понимаем, оценивая ситуацию на поле боя, общаясь с бойцами, которые в очередной раз четко говорят о том, что дроны и артиллерия – это хорошо, но когда начинают применяться наши авиабомбы с нашей авиации и фактически уничтожать позиции БПЛА противника, пункты управления и т. д., это имеет прямые последствия", – подчеркнул Мусиенко.

Он сказал, что самолеты очень важны для изменения позиций Украины на фронте. Также, по его словам, это имеет отношение и к общему усилению системы противовоздушной обороны, в которой авиация играет свою роль.

"И Швеция понимает, что она может внести свой серьезный вклад, имея соответствующую промышленную базу. И понимая, что они могут помочь здесь и в краткосрочной перспективе", – добавил Мусиенко.

Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 28 мая должен объявить о передаче истребителей Gripen JAS 39 C/D Украине. Впрочем, количество самолетов пока неизвестно.

22 октября 2025 года было подписано соглашение о намерениях в будущем заключить крупную сделку о продаже Украине большого количества самолетов Gripen, которые должны быть произведены в Швеции. Всего речь идет о 100–150 истребителях, которые Украина сможет получить в течение 10–15 лет.

Ранее Кристерссон сообщал, что первая партия шведских истребителей Gripen новой модификации может быть поставлена в Украину, вероятно, не раньше, чем через три года.

Вас также могут заинтересовать новости: