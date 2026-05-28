Силы обороны в очередной раз нанесли удар по НПЗ в Туапсе

Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе вновь подвергся удару со стороны Сил обороны Украины. Также ракетами Storm Shadow поражен ряд средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

"В ночь на 27 мая 2026 года подразделениями Сил обороны Украины был поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарский край, РФ). Зафиксированы пожар и задымление на территории предприятия", – говорится в сообщении.

При этом масштабы нанесенного ущерба уточняются. Как напомнили в Генштабе, НПЗ "Туапсинский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Мощность переработки составляет около 12 млн тонн нефти в год. Предприятие производит топливо, в частности для обеспечения вооруженных сил РФ.

Другие поражения

Как отмечают в Генштабе, подразделения Воздушных Сил ВСУ с использованием ракет воздушного базирования Storm Shadow поразили программно-аппаратные комплексы средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил РФ в районах Воронежа (Воронежская обл.), Таганрога (Ростовская обл.) и Севастополя (временно оккупированная территория АР Крым).

Кроме того, Силы обороны Украины атаковали командные пункты подразделений оккупантов в районах населенных пунктов Цветные Пески и Сорокино Луганской области.

Также поражен склад материально-технических средств в Сорокино на Луганщине и производство БПЛА в районе Азовского в Запорожской области.

"Среди прочего, поражена радиолокационная станция "Небо-СВ" в районе Каменки и командно-штабная машина из состава комплекса "Бук-М2" оккупантов вблизи Кадиевки Луганской области", – говорится в сообщении.

Ущерб российскому НПЗ

Как сообщал УНИАН, этой весной украинские защитники уже много раз наносили удары по Туапсинскому НПЗ. В начале мая в Генштабе ВСУ отмечали, что удары Сил обороны Украины по портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) за месяц привели к убыткам на сумму более $300 млн.

По данным западных СМИ, восстановление российского нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Туапсе после украинских ударов может обойтись России в 5 млрд долларов.

