У Gripen есть ключевое преимущество перед F-16: эксперт объяснил, чем шведские самолеты лучше для Украины

Gripen – самолет, которому не требуется оборудование аэродромов, он может взлетать с обычных дорог.

Самолеты Gripen выгодны для Украины как с военной, так и с политической точки зрения. Также их проще и дешевле обслуживать, чем F-16. Об этом в комментарии УНИАН заявил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

"Gripen позволяет нести европейские ракеты Meteor и MICA. Meteor – для нас очень важная ракета. Это ракета, которая работает на расстоянии более 200 км. И взаимодействует с разведывательным обнаружением, у нас появляется возможность оттеснить российскую авиацию, это возможность перехватывать российские самолеты, которые планируют сбрасывать КАБы, то есть мы сможем оттеснить их от границ Украины. Это один из первых таких важных элементов", – сказал он.

В то же время, как пояснил эксперт, Gripen – это самолет, которому не требуется оборудование аэродромов, он может работать с обычных дорог.

Видео дня

"Они взлетают с очень короткой взлетной полосы. Взлет-посадка – полоса 800 метров, причем для посадки нужно всего 600 м. То есть мы говорим о том, что нужен небольшой участок дороги, скажем, на трассе во Львов или в Полтаву. 20 минут – на подготовку самолета к вылету. Самолет может быть дозаправлен, дооснащен средствами вооружения, условно, за 10 минут. Он может приземлиться с работающим двигателем, его могут заправить, оснастить вооружением и отправить снова в бой. У этого самолета двигатель меняется всего за один час, то есть – вынул, вставил", – пояснил Храпчинский.

Также, по его словам, важно, что это европейская платформа, потому что логистика и политическая составляющая со стороны Соединенных Штатов ограничивают нас в некоторых возможностях F-16.

"У нас даже F-16 – не новейшая конфигурация, и мы постоянно подчеркиваем, что нам нужно для них обновление, более качественные радары, ракеты, а значит, мы зависим от Соединенных Штатов. Поэтому Gripen – европейская альтернатива, которая не требует оборудованных аэродромов. Мы можем обустроить где-нибудь в лесу, условно, стоянку, и нужны обычные дороги (для взлета)", – отметил эксперт.

Он добавил, что Gripen проще и дешевле в обслуживании, чем F-16.

Истребители Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, Швеция готовит передачу Украине истребителей Gripen Jas 39 C/D. По данным СМИ, страна передаст ВСУ в дар несколько самолетов. Одновременно должны начаться переговоры о будущей продаже Украине дополнительных истребителей. Украина оплатит самолеты за счет кредита от Евросоюза.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию заявил, что украинскую боевую авиацию усилят шведские истребители Gripen JAS 39.

Вас также могут заинтересовать новости: