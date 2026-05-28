Россияне устанавливают комплексы ПВО на небоскребах в Москве (видео)

Россияне готовятся отражать ответные удары по Москве после своих угроз уничтожить Киев. На московских небоскребах начали размещать комплексы ПВО.

Так, накануне в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен процесс доставки комплекса "Панцирь-СМД-Е" на вершину высотки транспортным вертолетом Ми-26.

"Эта картинка демонстрирует, насколько глубоко украинская кампания с использованием беспилотников изменила систему безопасности в столице самой России", – пишет военно-аналитическое издание Defence-Blog.

Как пишет "Милитарный", комплекс ПВО установили на крыше бизнес-центра "Нордстар Тауэр", расположенного в Северном округе Москвы на улице Беговой.

"Панцирь-СМД-Е" – это новейший вариант из семейства систем ПВО ближнего радиуса действия "Панцирь". Из этого семейства наиболее известен самоходный комплекс "Панцирь-С1" на грузовом шасси, который сочетает 30-мм автоматические пушки с 12 зенитными ракетами. В то же время версия "СМД-Е" вообще не имеет пушек и использует только ракеты ближнего радиуса действия с дальностью стрельбы от 500 до 20 000 метров. Система может одновременно отслеживать 40 целей и поражать угрозы, движущиеся со скоростью до 1000 метров в секунду, а ее радар может обнаруживать цели на дальности до 45 километров.

Как отмечают аналитики, размещение "Панциря" на крыше высотного здания решает проблему, с которой сталкиваются наземные зенитные комплексы при работе в городской среде. Если упростить, то плотная застройка мешает наземной ПВО видеть и поражать воздушные цели. Подъем зенитного комплекса на большую высоту в определенной степени решает эту проблему.

По мнению аналитиков, развертывание россиянами дополнительных комплексов ПВО в Москве и вокруг нее – это хорошо для Украины.

"Каждая батарея "Панцирь", развернутая на московской крыше, – это батарея, которая не развернута вблизи линии фронта в Украине, а каждая ракета, потраченная на защиту Москвы, – это ракета, недоступная для передовых операций противовоздушной обороны", – пишет Defence-Blog.

Как писал УНИАН, Силы обороны Украины в ночь на 27 мая нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе, где после атаки зафиксировали пожар и задымление. Также ракеты Storm Shadow поразили комплексы автоматизации разведки ВВС РФ в районах Воронежа, Таганрога и оккупированного Севастополя.

Кроме того, украинские военные атаковали командные пункты, склад материально-технических средств, производство БПЛА, а также уничтожили РЛС "Небо-СВ" и командно-штабную машину комплекса "Бук-М2".

